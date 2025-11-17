今年第4艘首航！璽寶探險家郵輪11 /18泊花蓮港　拖船噴水迎賓

▲璽寶探險家（Seabourn Quest)）2024靠泊高雄港。(花蓮港務分公司提供資料照，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港114年度已迎接七艘高端郵輪， 11月18日將再添一艘，當天來自超奢華郵輪品牌的璽寶探險家（Seabourn Quest） 將抵達花蓮港，成為今年第4艘首次到訪的國際郵輪，顯見郵輪公司對於花蓮港優質港埠設施及旅客服務的肯定，也象徵花蓮在高端郵輪觀光市場的能見度持續提升。

為歡迎璽寶探險家旅客到訪，花蓮港除安排拖船噴水儀式外，並致贈首航紀念牌，也邀請花蓮知名舞蹈團於郵輪碼頭表演原住民迎賓舞蹈，現場氣氛熱鬧。

璽寶郵輪公司為全球最大郵輪集團嘉年華旗下高端郵輪品牌，其所屬的璽寶探險家（Seabourn Quest）於2011年下水，為巴哈馬籍屬遠洋級豪華郵輪，船長198公尺，船寬25公尺，郵輪總噸位32,348噸，吃水-6.5公尺，載客數450人，船員人數330人，船上提供極為寬敞的住宿空間，並配備寬闊陽台，讓旅客可在私人甲板上享受露天餐飲，讓旅客享受極致奢華的海上之旅。本航次載來約400多位來自美國、澳洲及英國等國家的旅客到訪花蓮。

▲璽寶探險家郵輪提供寬敞的住宿空間並配備寬闊陽台，旅客可在私人甲板上享受露天餐飲，享受極致奢華的海上之旅。

為吸引郵輪掛靠花蓮港，花蓮港務分公司積極與觀光署、太魯閣國家公園管理處及花蓮縣政府合作，將花蓮主要景點及部落工坊包裝為郵輪岸上行程，有2個半日行程，1個全日行程：

半日行程1:太魯閣遊客中心、祥德寺、太魯閣閣口拍照、返程。

半日行程2:港天宫、阿勒飛斯表演、慶修院、返程。

整日行程：港天宮、阿勒飛斯表演、星晟棧、太魯閣閣口拍照、祥德寺、天祥管制口、返程，提供郵輪公司踩線時參考。

港務公司於11月邀請荷美、璽寶郵輪集團，並在花蓮分公司陪同下，分別前往天祥、崇德遊憩區、獵人學校及PAARK水岸生活等景點踩線，另也拜會麗星郵輪及郵輪總代理，爭取郵輪掛靠花蓮港的機會。

花蓮港務分公司除積極推動郵輪行銷外，115年持續提供郵輪優惠方案，包含免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費。同時，持續強化碼頭及通關站等港埠設施，與港區各公務機關（CIQS）攜手提供完善及便捷的出入境通關服務。

