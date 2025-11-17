「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

▲國民黨立委王鴻薇舉17日辦「太誇張！洗產地被起訴廠商竟標國防部近億標案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「豐益國際聯合有限公司」負責人陳永培與張姓採購業務員取得2.8億餘元飛彈火箭「過氯酸銨半成品」採購案，卻以中國製品透過越南廠商「洗產地」，上月被桃檢起訴。對此，國民黨立委王鴻薇今（17日）表示，去年4月國防部答詢此事時承諾要請中科院提供名單來落實招標管制，但今年10月國防部公告的決標中，豐益公司繼續得標空軍680萬標案，且陳永培掛名為負責人的3家公司今年得標陸海空軍、空勤總隊標案共近9196萬，讓她質疑國防部根本在敷衍立法院。

王鴻薇17日上午在立法院舉辦「太誇張！洗產地被起訴廠商竟標國防部近億標案」記者會。王鴻薇會中指出，111年10月就傳出飛彈火箭原料的承包商豐益公司涉嫌用中國製品，但後來不了了之，國防部繼續使用該司及相關企業的原料與製品，直到去年4月她開記者會，踢爆豐益公司洗產地，把中國原料洗成越南，同日立委徐巧芯質詢國防部時也提到此事，國防部承諾要請中科院提供名單來落實招標管制。

王鴻薇說，今年6月桃園地檢署以詐欺未遂及行使業務登載不實文書等罪起訴豐益公司負責人，但今年10月國防部公告的決標中，豐益公司竟然繼續得標空軍司令部680萬的標案。王鴻薇秀出標案內容，顯示決標公告日為10月13日、標案跟品項名稱皆為「支架組件等2項採購」、得標廠商「豐益國際聯合有限公司」。

王鴻薇再指，豐益公司的地址共掛了3家公司，包括「久宜機械」與「久鼎聯合有限公司」，三塊招牌都在同一地址，負責人皆是陳永培。而豐益公司今年得標空軍、陸軍標案共710萬；久宜機械今年得標陸海空軍的標案6406萬、內政部空勤總隊標案90萬，另「永冠應材」（負責人也為陳永培）則得標空軍標案，共2078萬，這三家公司共9195萬9559元。

「國防部好像不在乎他（陳永培）有相關被調查事實。」王鴻薇說，過去提到洗產地時，特別是軍備不能用洗產地方式，然這案子在去年4月國防外交委員會上，徐巧芯就質疑為何豐益公司可以繼續承攬國防部案子，而時任國防部採購室主任趙亞平答詢說：「是，我們都有請中科院把這些名單提供給我們，我們會做管制。」「過去沒有，但是我們會落實，從現在開始會落實。」但若黑名單已提供給國防部，為何今年他可以在陸海空軍繼續作標案，也可以得標？軍方招標作業出現什麼問題？國防部根本在敷衍外界跟立法院。

王鴻薇表示，她過去曾提到希望工程會要有「三振條款」，就是廠商被列入黑名單三次，應該永久不能在政府機關投標、得標，否則會讓外界懷疑有人上下其手、想要圖利特定公司。

根據「台灣公司網」資料，陳永培目前為久宜機械有限公司、豐益國際聯合有限公司、永冠應材有限公司、「優立克科技股份有限公司」的負責人，前兩家公司為同一地址。