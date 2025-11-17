校長爸媽崩潰！周暐宸打假球判4年9月　涉「偽證」被抓包更慘

記者黃宥寧／台北報導

SBL裕隆納智捷假球簽賭案今（17）日一審宣判，10名球員全數被判刑。其中前鋒周暐宸涉入6場操盤，被依《運動彩券發行條例》及共同詐欺取財等罪判刑4年9月、未獲緩刑。然而比刑度更嚴重的，是他在法庭上當庭坦承自己的具結證詞「不是事實」，遭法官直接依職權告發偽證，恐再面臨一項刑責。

▲前裕隆球員周暐宸法庭翻供遭告發偽證。（資料圖／記者黃宥寧攝）

法院指出，周暐宸在檢察官偵查與法院審理時，各自以具結方式作證，但2份內容「前後矛盾」，落差大到足以影響事實認定。他在庭上更親口承認，其中一份具結證詞並非真實；法院認定他的行為已涉《刑法》第168條偽證罪，當庭啟動告發程序，移由檢方另案偵辦。

依金流、比賽畫面與球員供述交叉比對，法官認定周暐宸確實在6場賽事中配合操盤，以不跑戰術、刻意失誤等方式壓低比分，使比賽結果落入地下賭盤設定範圍。判決指出，他在偵查中曾坦承部分事實，但審理時又在關鍵細節改口，前後說法反覆，不符合任何減刑或緩刑條件。

周暐宸2018年以SBL選秀首輪第五順位進入職籃，父母皆任小學校長，具泰雅族血統，原被視為體能條件優異的潛力前鋒。案發後，他已遭籃協註銷註冊，如今除被判刑4年9月外，還因偽證嫌遭告發，職籃生涯已形同終結。

本案為《運動彩券發行條例》上路後首件依第21條作成有罪判決的職籃案件，具指標意義。全案仍可上訴。