台灣民意民調／四成挺「停砍公教年金」勝反方　游盈隆：罷免失敗後果

▲國人對在野黨推動「停砍公教年金」的民意反應。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大，下同）

記者詹詠淇／台北報導

對於藍白聯手推出「停砍公教年金」的所得替代率，台灣民意基金會今（17日）公布最新民調指出，四成民眾基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國人對此看法嚴重分歧，毫無社會共識可言，但此項發現強烈暗示蔡英文時代年金改革獲台灣穩定多數民意支持已成過去，這很可能是2025年大罷免大失敗所導致系統性ｖ ；４ｈｃ 果之一。

民調詢問：「最近在野黨聯手推動『停砍公教年金』，也就是，停止現行所得替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果發現：12.7%非常贊成，26.8%還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，四成基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成。贊成比不贊成多2.4個百分點。

游盈隆指出，這項發現傳達一個重要訊息，那就是，國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，毫無社會共識可言，儘管目前在野黨在爭取民意支持上已稍居上風；同時，這項發現強烈暗示蔡英文時代年金改革獲台灣穩定多數民意支持已成過去。

游盈隆認為，的確，與2024年12月本會類似調查結果相比，台灣民意已出現重大變化。贊成「停砍公教年金」者上揚3.4個百分點，不贊成者下滑4.5個百分點，這一來一往，使得贊成「停砍公教年金」一方彎道超車，暫居領先地位。

▲在野黨推動「停砍公教年金」的民意反應，最近兩次比較。（圖／台灣民意基金會提供）

不過，游盈隆也說，在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。例如，國民黨主張停砍從2024年起算，民眾黨主張從2025年起算，政府須撥補相對金額，而這本身就具有重大爭議性。

游盈隆表示，軍公教年金改革是蔡英文政府8年執政的代表性之一，儘管過程中爭議不斷。根據本會長期的調查研究，可以清楚地看出，蔡英文8年任內有關軍公教年金改革的民意反應趨勢。從2016年到2024年共6次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持蔡英文軍公教年金改革這一邊。滿意者最高有55.9%，最低也有45.9%；同樣地，不滿意者最高達到44%，最低是33.3%。整體而言，軍公教年金改革曾一路獲社會主流民意力挺，軌跡相當清晰。

▲2016年8月至2024年4月，蔡英文軍公教年金改革的民意反應。（圖／台灣民意基金會提供）

然而，游盈隆說，最新民意顯示，贊成「停砍公教年金」已逆流而上，超越反對的一方，這很可能是2025年大罷免大失敗所導致系統性全國政治氣候變遷的後果之一。蔡英文引以為傲的年金改革是否即將嘎然而止，走入歷史？值得關注。

若從年齡層看，「停砍公教年金」獲得多數40歲以下年輕人及65歲以上長者的歡迎，但40至64歲民眾對此態度較為保留。具體地講，20至24歲，四成五贊成，二成六不贊成；25至34歲，四成五贊成，三成七不贊成；35至44歲，三成九贊成，三成七不贊成；45至54 歲，四成贊成，四成二不贊成；55至64歲，三成八贊成，四成二不贊成；65歲及以上，三成六贊成，三成二不贊成。

從職業背景看，軍公教反應最熱烈，但各行各業看法分歧，贊成與反對差距都不大。具體地講，自營商／企業主，三成七贊成，四成二不贊成；高階白領人員，四成一贊成，四成五不贊成；基層白領人員，三成九贊成，三成七不贊成；軍公教人員，五成四贊成，四成二不贊成；勞工，四成一贊成，三成九不贊成；農民，三成贊成，三成九不贊成；學生，四成六贊成，二成二不贊成；家庭主婦，四成二贊成，三成六不贊成；退休人員，三成七贊成，三成二不贊成；無業／待業者，二成四贊成，一成五不贊成。

從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這議題立場上南轅北轍，中性選民略偏向在野立場；值得注意的是，民進黨支持者也有二成六持贊成的態度。更具體地講，民進黨支持者，二成六贊成，六成不贊成；國民黨支持者，五成五贊成，二成一不贊成；民眾黨支持者，五成六贊成，二成八不贊成；中性選民，三成五贊成，二成八不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。