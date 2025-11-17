　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熱血回母校任教2年就心死 　霸凌他的竟是小學恩師

嘉大附小內的夫妻檔教師不僅欺負同僚，甚至對出席會議的家長委員惡言相向。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲嘉大附小內的夫妻檔教師不僅欺負同僚，甚至對出席會議的家長委員惡言相向。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

荒唐師表！國立嘉義大學附設實驗小學日前傳出教師霸凌同僚案引起關注，上週更有家長在校門口舉牌聲援遭調查的H老師，認為他明明是霸凌案受害人卻被誣陷，該校的夫妻檔教師才是霸凌同僚案的加害人，而他們的小孩屢屢在課堂上脫序，影響其他人的受教權，H老師秉公處理卻遭抹黑報復。

本刊在家長協助下連絡上請假中的Ｈ老師，受訪時他拿著剛看完精神科領的藥，眼泛淚光、無神地望向遠方，似乎希望將滿肚子委屈宣洩而出，並為自己討個公道。

H老師因遭誣陷霸凌，讓母親憂心不已，導致他也壓力大到要看精神科才能入眠。（讀者提供）

▲H老師因遭誣陷霸凌，讓母親憂心不已，導致他也壓力大到要看精神科才能入眠。（讀者提供）

「我最擔心的是我媽！」Ｈ老師脫口說出第1句話後，淚水就奪眶而出。單親家庭長大的他，投入教職僅2年，原本抱持著滿腔熱血，不料卻無端身陷霸凌風暴，看著年邁的母親因此寢不能眠、食不下嚥，讓他深感無力與自責。

經外部相關單位調查後，認定嘉大附小4名教師的霸凌行為屬實。（讀者提供）

▲經外部相關單位調查後，認定嘉大附小4名教師的霸凌行為屬實。（讀者提供）

Ｈ老師告訴本刊，他也是嘉大附小畢業的校友，由於熱愛母校，2年前大學畢業後，就決定回來任教，希望為在地家長服務，協助他們將孩子培育成材。想起昔日求學過程，Ｈ老師露出淺笑表情，萬萬沒想到這決定卻是惡夢的開始。

Ｈ老師回憶說，昔日求學時的老師與師母，正是此次霸凌案中的加害夫妻教師，他2年前回到母校實習時，還相當高興能與2人一同從事教育工作，而該名兒時老師也成為他實習輔導老師的首選，當時2人確實合作無間，各自獲得教育部頒發的「實習學生績優獎」及「實習輔導教師獎」。

然而，在實習期間Ｈ老師就發現，兒時老師的情緒變得容易暴躁並難以控制，還會辱罵學生，讓他無法認同，尤其老師與師母會與另2位新進老師聯手，在校務會議上公開批評學校幹部，要人當眾道歉，態度相當強勢，與過去慈眉善目的形象相差甚遠，讓Ｈ老師開始感到恐懼疑惑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
校園毒瘤大幫凶／惡質教師就是恐龍家長　嘉大附小校園霸凌案中案真相曝光
校園毒瘤大幫凶1／學生失控家長抹黑老師逼道歉　全教產竟助紂為虐亂瞎挺

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思
快訊／經濟學人「台灣病」效應　新台幣開盤勁揚
「雲街」現蹤！　1圖看強冷空氣南下中
金色Logo專屬大咖！大谷翔平續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選
沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅
普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商
快訊／三重男清晨倒路旁！送醫搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三重男清晨「無心跳」詭倒路旁！後背、手臂擦傷　送醫不治

熱血回母校任教2年就心死 　霸凌他的竟是小學恩師

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

惡質教師就是恐龍家長　校園霸凌案真相曝光

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

妹子幫代駕慘遭汽修師傅性侵！送他回家「被逼進房間」落狼爪

34歲騎士車禍自行就醫卻「突昏迷亡」　高大成曝關鍵原因

34歲男車禍自行就醫突身亡！生前「壯得像牛」　高大成曝可能原因

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

快訊／三重男清晨「無心跳」詭倒路旁！後背、手臂擦傷　送醫不治

熱血回母校任教2年就心死 　霸凌他的竟是小學恩師

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

惡質教師就是恐龍家長　校園霸凌案真相曝光

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

妹子幫代駕慘遭汽修師傅性侵！送他回家「被逼進房間」落狼爪

34歲騎士車禍自行就醫卻「突昏迷亡」　高大成曝關鍵原因

34歲男車禍自行就醫突身亡！生前「壯得像牛」　高大成曝可能原因

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

辛納再勝小蠻牛！強勢衛冕年終賽冠軍　　延續室內31連勝神話

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

快訊／經濟學人「台灣病」效應　新台幣開盤勁揚逾1角

國安級買盤進場　教授示警：資產至少2%加密幣

又是沒儲蓄的一年？三大理財復盤方法　別再繼續當月光族

台積電漲25元至1455　台股漲逾280點衝破27600

山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

「挑房不搶房」的首購時代　北屯買氣仍稱霸台中　

2027旗艦iPhone陣容曝光　折疊機之外還有Air 2、20周年款

圭賢「超愛你」變很標準 始源一旁緊張喊：小心！XD

社會熱門新聞

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

妹子幫汽修師傅代駕　送他回家卻慘遭性侵

騎士車禍自行就醫卻突亡　高大成曝原因

34歲男車禍後突昏迷亡　院方說明了

正妹直播主遭廠商性侵！二審判決逆轉

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

快訊／三重男清晨倒路旁！送醫搶救不治

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

蒙古2女來台潛九份當扒手　遊覽車起火看熱鬧被逮捕

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

兒婚前收入全上繳　父：婚後本利歸還再送房

更多

最夯影音

更多
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面