社會焦點

快訊／SBL裕隆打假球海撈2473 萬　吳季穎等10球員判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

職籃SBL裕隆納智捷爆史上離譜簽賭打假球，多名球員不僅自己下注，還收錢集體放水操盤，士檢依《運動彩券發行條例》等罪起訴柯旻豪、吳季穎等共15人，並聲請沒收不法所得2000萬元。法院審理時，多人對「是否刻意放水」供詞反覆，經1年9月審理，今（17）日士林地院宣判，柯旻豪應執行刑期7年、吳季穎2年、吳祐任4年10月、周暐宸4年9月、顏聞佐5年、邱忠博3年4月、陳品銓4年4月、黃鉉閔4年9月、李其恩1年8月、斑霸5年2月。

非球員部分，負責聯繫下注的邱繼緯（綽號邱哥）被判2年，獲緩刑5年，並被沒收35000元不法所得。協助代為下注的吳季穎前女友黃品瑄，被判1年，緩刑2年。另3名協助下注的友人，其中張姓被告判8月、游姓被告判9月（均未獲緩刑），邱姓被告則判1年，獲緩刑2年。

檢警調查，第20季SBL 共計38場比賽，裕隆以19勝11負取得例行賽冠軍，但其中至少18場被球員簽賭、7場遭刻意操盤。檢方查出，柯旻豪是固定先發控衛，吳季穎為得分後衛，塞內加爾籍斑霸擔任主力中鋒，與翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔、李其恩等人皆涉入簽賭或假球。

前九太科技助理教練邱繼緯（邱哥）更被查出身兼地下盤組頭，是球員下注的主要窗口。柯旻豪、周暐宸透過邱繼緯下注，再陸續介紹吳季穎、顏聞佐加入。吳季穎下注金額屢屢爆表，甚至超過地下網站上限，還找前網紅女友黃品瑄、同學與友人代下單，形成完整的簽賭鏈。

另外，有11場比賽雖未證明有假球行為，但球員同樣集體簽賭。偵查時，吳季穎一度坦承犯行並指向柯旻豪，但開庭後口供鬆動；柯旻豪則承認下注，否認操盤，並稱給隊友的錢是「打牌吃紅」，不是放水費。

檢警統計，不法獲利高達 2473 萬元，其中吳季穎與前女友賺進1568萬元，柯旻豪獲利約47萬元，其餘球員依參與情節分紅。

士林地檢署2024年2月2日起訴時指出，全案由重大刑案專組主任檢察官葉耀群、檢察官邱獻民指揮刑事局偵四大隊偵辦，動員7名檢察官及檢察事務官完整蒐證，逐一比對比賽畫面、金流、人證物證，認定裕隆球員在2022年底至2023 年5月賽季期間，至少簽賭十餘場，並在7場比賽中以 「離譜投籃、刻意失誤、罰不進、不跑戰術」 等方式操控比數，嚴重破壞職籃賽事公信力。

檢方依《運動彩券發行條例》第21條第2項「三人以上結夥以詐術妨害賽事公平」等罪起訴15名被告（含 10 名現役、前役球員及4名友人），並向法院聲請沒收逾2000萬元；唯一未到案的翁嘉鴻已逃往中國，遭另案通緝。

裕隆假球案也是《運彩條例》2010年上路以來首件依第21條「以非法方法妨害投注標的運動競技賽事之公平」起訴的案例。涉案球員不僅葬送籃球前途，也必須面對今日的司法審判。

編號 被告 罪數 應執行有期徒刑 罰金刑 緩刑與否、條件 應沒收之犯罪所得（總額）
1 吳季穎 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪5罪、三人以上共同詐欺取財罪1罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計7罪 2年 2萬元 緩刑5年，並應於本案判決確定之日起1年內向公庫支付20萬元 129萬8,041元
2 柯旻豪 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪4罪、三人以上共同詐欺取財罪1罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計6罪 7年 2,000元 17萬8,000元
3 邱忠博 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪1罪 3年4月   1萬7,000元
4 李其恩 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪1罪、三人以上共同詐欺取財罪2罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計4罪 1年8月 5,000元 緩刑4年 1萬6,000元
5 黃鉉閔 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪3罪 4年9月   1萬1,000元
6 顏聞佐 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪2罪、三人以上共同詐欺取財罪3罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計6罪 5年 2,000元 16萬6,000元
7 班霸 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪3罪 5年2月   3萬元
8 周暐宸 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪3罪 4年9月   1萬3,000元
9 陳品銓 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪2罪 4年4月   7,000元
10 吳祐任 犯結夥三人以上以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪3罪 4年10月   1萬3,000元
11 黃品瑄 犯三人以上共同詐欺取財罪6罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計7罪 1年 1萬8,000元 緩刑2年
12 邱繼緯 犯三人以上共同詐欺取財罪6罪、意圖營利供給賭博場所罪1罪，共計7罪 2年   緩刑5年 3萬5,000元
13 邱廷昱 犯三人以上共同詐欺取財罪6罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計7罪 1年 1萬6,000元 緩刑2年 2萬3,000元
14 張曉悌 犯三人以上共同詐欺取財罪2罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計3罪 8月 1萬元 1萬3,667元
15 游舜翔 犯三人以上共同詐欺取財罪3罪、以網際網路賭博財物罪1罪，共計4罪 9月 1萬4,000元 緩刑2年 2萬4,426元
11/15 全台詐欺最新數據

