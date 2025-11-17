快訊／SBL裕隆打假球海撈2473 萬　吳季穎等10球員判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

職籃SBL裕隆納智捷爆史上離譜簽賭打假球，多名球員不僅自己下注，還收錢集體放水操盤，士檢依《運動彩券發行條例》等罪起訴柯旻豪、吳季穎等共15人，並聲請沒收不法所得2000萬元。法院審理時，多人對「是否刻意放水」供詞反覆，經1年9月審理，今（17）日士林地院宣判，柯旻豪應執行刑期7年、吳季穎2年、吳祐任4年10月、周暐宸4年9月、顏聞佐5年、邱忠博3年4月、陳品銓4年4月、黃鉉閔4年9月、李其恩1年8月、斑霸5年2月。

非球員部分，負責聯繫下注的邱繼緯（綽號邱哥）被判2年，獲緩刑5年，並被沒收35000元不法所得。協助代為下注的吳季穎前女友黃品瑄，被判1年，緩刑2年。另3名協助下注的友人，其中張姓被告判8月、游姓被告判9月（均未獲緩刑），邱姓被告則判1年，獲緩刑2年。

檢警調查，第20季SBL 共計38場比賽，裕隆以19勝11負取得例行賽冠軍，但其中至少18場被球員簽賭、7場遭刻意操盤。檢方查出，柯旻豪是固定先發控衛，吳季穎為得分後衛，塞內加爾籍斑霸擔任主力中鋒，與翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔、李其恩等人皆涉入簽賭或假球。

前九太科技助理教練邱繼緯（邱哥）更被查出身兼地下盤組頭，是球員下注的主要窗口。柯旻豪、周暐宸透過邱繼緯下注，再陸續介紹吳季穎、顏聞佐加入。吳季穎下注金額屢屢爆表，甚至超過地下網站上限，還找前網紅女友黃品瑄、同學與友人代下單，形成完整的簽賭鏈。

另外，有11場比賽雖未證明有假球行為，但球員同樣集體簽賭。偵查時，吳季穎一度坦承犯行並指向柯旻豪，但開庭後口供鬆動；柯旻豪則承認下注，否認操盤，並稱給隊友的錢是「打牌吃紅」，不是放水費。

檢警統計，不法獲利高達 2473 萬元，其中吳季穎與前女友賺進1568萬元，柯旻豪獲利約47萬元，其餘球員依參與情節分紅。

士林地檢署2024年2月2日起訴時指出，全案由重大刑案專組主任檢察官葉耀群、檢察官邱獻民指揮刑事局偵四大隊偵辦，動員7名檢察官及檢察事務官完整蒐證，逐一比對比賽畫面、金流、人證物證，認定裕隆球員在2022年底至2023 年5月賽季期間，至少簽賭十餘場，並在7場比賽中以 「離譜投籃、刻意失誤、罰不進、不跑戰術」 等方式操控比數，嚴重破壞職籃賽事公信力。

檢方依《運動彩券發行條例》第21條第2項「三人以上結夥以詐術妨害賽事公平」等罪起訴15名被告（含 10 名現役、前役球員及4名友人），並向法院聲請沒收逾2000萬元；唯一未到案的翁嘉鴻已逃往中國，遭另案通緝。

裕隆假球案也是《運彩條例》2010年上路以來首件依第21條「以非法方法妨害投注標的運動競技賽事之公平」起訴的案例。涉案球員不僅葬送籃球前途，也必須面對今日的司法審判。