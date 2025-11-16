34歲騎士車禍自行就醫卻「突昏迷亡」　高大成曝關鍵原因

記者趙蔡州／綜合報導

新北市34歲徐姓男子15日下午在新店跟騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞，起初他仍維持清醒，還能自行打電話叫救護車、走入醫院掛急診，不料後來突陷入昏迷，搶救後不治。對此，法醫高大成表示，徐男可能是蜘蛛膜下腔出血，只是初期少量出血沒有察覺，後來出血逐漸增多才致死。

▲徐男最初意識清楚，自行報警、就醫，沒想到在急診室突然陷入昏迷。（圖／記者陸運陞翻攝）

針對徐男的死亡原因，高大成16日受訪表示，徐男可能因車禍導致有顱內蜘蛛網下腔出血，顱內出血通常需要累積到100c.c血量才會出現症狀，初期可能會完全無感，徐男當時可能已有出血，只是還沒有症狀沒有察覺，後續因出血量越來越大，最終壓迫到腦部，導致意識不清，最終不治身亡，不過詳細死亡原因仍待解剖釐清。

高大成也建議，許多人發生車禍後，不要急著與肇事方和解，而是應觀察至少2至4天，甚至1周以上，若持續有頭暈或想吐的情況，極有可能是顱內出血在惡化，他就曾經見過有傷者在事故1個月後才發病身亡的案例

回顧事件，徐男15日下午從新北市土城騎車要到台北市文山區上班，不料在新店區民族路跟騎著腳踏車的劉姓老翁發生碰撞。徐男事發當下意識清楚，還能自己打電話就醫，並自行上、下救護車前往耕莘醫院急診，過程中還一度外出拿午餐，且還能自行提筆填寫資料，不料15日下午5點多他突然陷入昏迷，經院方緊急搶救後，仍於晚間6時3分宣告不治。

徐男父親16日受訪表示，兒子下午3點多到醫院、6點初就宣告不治了，針對傷況醫生尚未說明，還要等檢察官、法醫解剖才能釐清死因。徐父指出，兒子才34歲，平常有運動習慣，事發當天也沒有感冒或其他疾病，身體相當健康，「壯得跟牛一樣」，不解為何傷況出現急遽變化，突然就不治死亡。