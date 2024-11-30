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床的世界總座辭世！昨天還在努力拚工作　三弟曝死因：去當天使了

▲▼陳俊傑離世，三弟在臉書上透露原因。（圖／翻攝臉書／陳俊傑）

▲陳俊傑離世，三弟在臉書上透露原因。（圖／翻攝臉書／陳俊傑）

記者柯振中／綜合報導

興櫃公司床的世界（2938）30日發布重訊，公告總經理陳俊傑辭世的消息，引起社會譁然。事後有親友表示，陳俊傑疑是爬樓梯不慎跌倒，撞到腦部後出現顱內出血的狀況，送醫搶救後不治身亡，而他直到29日都還在努力打拼工作、上傳影片，令親友感到相當不捨、痛心。

據了解，床的世界的前身是三燕彈簧床，陳俊傑是家中的長子，原先一度想經營飲料店，經過轉念才進入公司，並從基層工作開始做起。除了陳俊傑以外，陳家還有2位兒子，分別是負責研發的老二陳英傑、負責推廣行銷、參展的老三陳三傑。

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由於陳俊傑為人海派、擅長交際，交友十分廣闊，如今突然傳出噩耗，不少親友感到不可置信，湧入臉書留言致哀。

▼陳俊傑離世，三弟在臉書上透露原因。（圖／翻攝臉書／陳俊傑）

▲▼陳俊傑離世，三弟在臉書上透露原因。（圖／翻攝臉書／陳俊傑）

對此，弟弟陳三傑也在臉書上發布消息，哥哥因為爬樓梯時失足跌倒、撞到頭部，導致出現顱內出血的症狀，送醫搶救仍不治身亡，「離開我們去當天使了」，已經與世長辭。

而查看陳俊傑的臉書，可以發現他相當努力工作，直到11月29日，都還在更新臉書動態、發布在公司門市拍攝的搞笑影片，逗樂許多粉絲。如今噩耗傳出，粉絲們也不禁淚喊，「難過，俊傑哥一路好走」、「兄弟一路好走／阿彌陀佛」、「哥一路好走，謝謝你對我的照。」

 
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