社會 社會焦點 保障人權

埔基醫院公務車山路撞電桿釀4傷　20多歲訓練醫師「頸椎骨折」

▲埔基醫院巡迴車發生自撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔基醫院巡迴車發生自撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里基督教醫院一台公務巡迴車2日下午自仁愛鄉下山途中，因不明原因自撞路旁電桿，致車上4人受輕重傷，其中20多歲的林姓訓練醫師頸椎骨折，經送醫進行手術後仍留院觀察中，詳細肇事原因和經過尚待警方調查。

據了解，該台埔基公務車昨天由該院職員駕駛，搭載一名住院醫師、林姓男子等兩名訓練醫師，先前往仁愛鄉原民部落進行衛教，午後才經埔霧公路由霧社往埔里方向下山返院，未料在3時26分行經埔里鎮蜈蚣里中山路一段96號前，即發生失控自撞車禍。

▲埔里地區醫院巡迴車發生自撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里地區醫院巡迴車發生自撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局交通小隊員警和消防隊獲報後派遣人車趕抵現場，發現該台醫院巡迴車車頭保險桿和右前輪幾乎脫落、引擎蓋扭曲翹起、引擎和管線外露，擋風玻璃也撞出裂紋，慘狀令人不忍卒睹；而車上4人分受前胸、頸部、手腳、右膝、後背等部位傷勢，其中以林姓訓練醫師頸椎受傷最嚴重，經埔基醫院轉送台中榮總動手術後，為免造成神經永久性損傷，仍持續密切觀察中。

埔里分局調查，該車駕駛酒測值為0，當場已依規定進行現場測繪、照相，並製作駕駛筆錄，同時調閱旁邊民宿監視器影像，以釐清事發經過及肇事責任，並呼籲民眾駕駛車輛應隨時注意前方狀況，確保行車安全，切勿疲勞駕駛或分心，以避免發生危及自身或他人安全的交通事故。

11/01 全台詐欺最新數據

