飼主開小貨車硬拖黃牛！牠血流滿地無力癱臥　車輛未掛牌先挨罰

▲埔里黃牛疑遭飼主開車硬拖，導致腳部受傷流血。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

75歲陳姓男子2日傍晚以自小客貨車牽引其飼養的黃牛，卻疑似強行拖拉，導致該牛隻腳底受傷流血；警方獲報後隨即通知南投縣家畜疾病防治所人員到場協助，並將陳男帶返警所釐清案情。

埔里分局指出，昨日晚間6時許接獲民眾報案，指稱在埔里鎮中正一號橋上有人疑似虐待牛隻，員警獲報後立即趕赴現場，發現一名老翁駕駛一台小發財車，車斗載滿雜物，後方以繫繩栓在一隻黃牛頸部、加以牽引拖拉，但牛兒腳底已經受傷流血、血跡從橋頭一直延伸至橋中央，頸部也有勒痕，無力癱臥在地、眼神哀戚，令人不捨。

警方完成現場蒐證後，已將相關資料移請縣府家畜疾病防治所認定後依法辦理；同時因陳男的車輛並未懸掛號牌、有影響自身與他人交通安全之虞，亦依法舉發，可開罰3600至1萬8000元。

南投縣家畜疾病防治所回應，陳姓飼主以車輛強行拖拉其牛隻的行為，已涉及虐待或不當飼養，依法可開罰1萬5000至7萬5000元，也將進一步調查是否屬於故意行為，若為故意拖行導致受傷，可依法沒入牛隻並開罰，同時呼籲動物的生命也是生命，民眾應以尊重與善待的態度對待。