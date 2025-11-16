印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

▲印尼峇里島一輛滿載中國遊客的小巴，疑似因下坡過彎失控而跌入山谷。（圖／翻攝自KOMPAS）

記者羅翊宬／綜合報導

印尼峇里島北部14日上午發生重大交通事故，一輛載有中國遊客的旅遊小巴行經北部布勒倫縣時，疑因下坡急彎路段失控，整輛車墜入淺谷，造成5名中國遊客送醫後不治、8人受傷。事發後，警方立即介入調查，肇事司機也已遭逮捕。這起事故震驚當地旅遊界，也引發外界對觀光路線安全的關注。

根據印尼媒體《KOMPAS》，事故發生在14日（週五）上午，地點位於峇里島布勒倫縣蘇卡沙達區帕當布利亞村。當時一輛車牌號碼N7605TA的Toyota Hiace小巴，正從南向北、由登巴薩前往星加拉加，車上共有12名中國籍遊客。警方指出，該路段為長下坡加彎道，疑似是導致車輛失控的原因。

布勒倫警察局公共關係主管迪亞茲（Iptu Yohana Rosalin Diaz）表示，司機行經事故路段時，車輛突然失去控制，先擦撞路旁樹木，之後衝出柏油路，滑入一旁民眾的農地，最後整輛車翻落山谷，「撞擊力道非常大，導致車體嚴重毀損。」她指出，初步研判與司機操作不當有關。

當地救援人員趕抵現場後，迅速將所有傷患送往兩家醫院急救，其中5名遊客仍在醫院搶救後宣告不治，年齡介於52至65歲，其餘8名乘客分別受到不同程度傷勢，目前在Singaraja的KDH醫院接受治療。

報導指出，肇事司機雖僅腳部擦傷，但已被警方拘留，準備接受進一步詢問，以釐清是否涉及疏失或違規。警方將全面調查車輛狀況、道路安全設置與司機駕駛紀錄。峇里島當地觀光路線經常行經山區蜿蜒道路，過去也曾發生類似事故，因此此次事件再次引發社群對旅遊安全的討論。