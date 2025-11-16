81獼猴慘淪「藥物實驗品」險被賣到柬埔寨！　泰破獲走私集團

▲警方破獲非法獵猴集團，並在走私前成功攔截。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國執法部門15日破獲大規模非法捕獲獼猴集團，當場逮捕2名分別為38歲和40歲的嫌犯，並當場查扣81隻獼猴，以及毒品安非他命、冰毒。嫌犯聲稱這些獼猴是在華富里捕捉的，之後預計將牠們走私柬埔寨，賣給當地的實驗室當作實驗品。

根據《民意報》報導，泰國國家公園、野生動物暨植物保育廳野生動物保育辦公室主任蘇基·本桑透露，這批獼猴包含30隻公猴與51隻母猴，初步檢查發現牠們體況虛弱，已全數送往野生動物救援中心第2站收容。

蘇基表示，「嫌犯聲稱這些獼猴來自華富里，但經檢查發現所有獼猴都沒有絕育或標記痕跡，研判應是刻意挑選未經處理的個體。」目前相關單位已派遣人員前往華富里實地查證獼猴來源真偽。

更令人震驚的是，這批獼猴疑似準備走私至柬埔寨轉賣給醫藥實驗室。蘇基指出，柬埔寨近期大量收購獼猴，專門供應醫學研究與藥物實驗需求。此前《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）就曾公開譴責柬埔寨非法野生獼猴交易行為。

根據媒體報導，加拿大曾向柬埔寨採購680隻獼猴用於藥物測試，每隻售價高達2萬美元（約新台幣61萬元），龐大利潤驅使盜獵集團鋌而走險。國際輿論強烈抨擊此類交易後，各國開始嚴格管制獼猴進出口，但非法捕獵問題依然猖獗。

泰國2019年根據《野生動物保護法》將獼猴列為保育類野生動物，非法持有或傷害獼猴者最重可判處10年有期徒刑，或處100萬泰銖罰金（約新台幣94萬元），亦可併科。