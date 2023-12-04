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桃園空氣污染防制成果發表　表揚43個績優單位朝2050淨零排放

▲桃園空氣污染防制成果發表表揚43個績優單位

▲桃園空氣污染防制成果發表表揚43個績優單位。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

肺線癌成為國人主要的癌症之一！桃園市「環保局空氣污染防制成果發表暨績優單位聯合頒獎」4日於市府舉行。市長張善政表示，今年桃園推動擴大肺癌篩檢計畫，鼓勵受空氣污染影響的職業暴露者篩檢之外，宮廟工作者亦是優先篩檢對象，盼協助市民朋友及早發現肺癌，讓市民朋友感受空氣品質變好之際，也能在桃園好好打拚。

張市長說，桃園是全台灣最大的工業城市，感謝民間及眾多業者，長期為桃園市空氣污染改善而努力，而在市府積極推動各項空品改善策略下，桃園空氣品質指標（AQI）低於100的天數愈來愈多，顯示近年來桃園的空品持續改善。

▲桃園空氣污染防制成果發表表揚43個績優單位

環保局長陳世偉指出，桃園推動多項空氣污染防制措施，以公私協力方式改善空氣品質，而本次得獎團體致力於空污減量，包括固定源廠家透過改燃低污染性燃料達成能源轉型；營建工地配合空品感測器結合AI影像辨識智能灑水系統，並主動認養周邊道路；宗教團體推動環保祭祀、以米代金方式減少紙錢使用。同時，在市府推動的空氣品質淨化區中，各單位認養並打造為親子皆宜的活動地點；在移動源的管制中，各車廠配合市府執行E化措施，落實保檢合一制度。此外，在與市民息息相關的室內空氣品質場所中，列管單位積極爭取標章落實室內空氣品質標準，非列管醫療院所也主動申請，值得肯定。

▲桃園空氣污染防制成果發表表揚43個績優單位

桃園市空氣污染防制績優單位名單包括：大鐘印染中壢廠、信昌電子陶瓷楊梅廠、中興紡織廠楊梅化纖廠、宏洲纖維工業桃園工廠、長庚醫療桃園長庚紀念醫院等5名榮獲「空氣品質改善（固定源）」獎項；韓商三星物產營造台灣分公司、大陸工程、三井工程、開源營造、日商丸紅國際電力專案分公司、中華工程、泛亞工程建設、三星營造、寬聯營造等9名榮獲「空氣品質改善（營建工地）」獎項。

國家環境研究院、桃園大眾捷運-A12機場第一航廈站、長庚醫療桃園長庚紀念醫院、桃園市原住民族文化會館、國賓影城-八德分公司、長庚大學、全真概念健康事業-桃園分公司等7名榮獲「空氣品質改善（室內空氣品質場所）」獎項；中壢仁海宮、普濟堂、龍元宮、景福宮、桃園慈護宮等5名榮獲「空氣品質改善（宗教團體）」獎項。

龜山區大湖里辦公處、桃園區三元里辦公處、中壢區永福里辦公處、蘆竹區中興里辦公處等4名榮獲「空氣品質改善（淨化區）」獎項；統一速達、桃園汽車客運、長源汽車桃園分公司、三重汽車客運、裕益汽車中壢分公司等5名榮獲「空氣品質改善（移動源」）獎項；祥泰車業行、天王星機車行、宏政展業有限公司、聖協車業行、協進機車行、宏泰車業行、俊勝機車行、日發機車行等8名榮獲「空氣品質改善（機車排氣檢驗站）」獎項。

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桃園環保局空氣污染防制績優單位

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