16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會生氣

▲各世界各國文化不同、餐桌禮儀也有所不同。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，一邊爆粗口、一邊嘲諷拍攝，甚至PO到餐廳IG公審，引發熱議。對此，財經網美胡采蘋指出，同樣的事情發生在台灣，大家也會覺得餐廳很可憐，另外，她分享歐洲吃飯規定，也許不是吃了多少，而是「酒水只點了3杯」。

胡采蘋在臉書發文，有同團遊客出面指出，導遊事先跟老闆說過會吃得比較少，「但『吃得比較少』本來就不是精確的概念，老闆可能沒有想到連酒水都不點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋指出，在歐洲，點飲料或酒水是普遍用餐習慣，16人只點3杯飲料，連氣泡水或礦泉水都沒點，「難道一群人都不渴嗎？一定一堆人拿自己的瓶裝水出來喝吧，這種畫面老闆看到會生氣，我覺得真的沒有很奇怪啊。」

「去歐洲玩就不要還省這點錢」，她看了店家的菜單，一份披薩大約6-10歐元（約新台幣217元至362元），並大讚義大利披薩真的很好吃，吃起來就是不一樣，「就算是威尼斯路上一個隨便的只有塗蕃茄層的薄披薩，都讓人感覺到對美食的理解提升好幾個境界。」

胡采蘋表示，「吃不下」真的不是這件事的重點，而是16人只點了3杯飲品，「而且義大利人就是這樣，高興不高興都寫在臉上，喜歡的時候愛得不得了，不高興就罵罵號，真的不要去人家網頁洗一星，我感覺被洗到的是我們的臉啊。」

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG）



回顧案件經過，16名台灣觀光客僅點5個披薩，披薩店老闆因不滿，竟在餐廳內直接拿手機錄影，他爆粗口稱「那些該死的中國人」，接著走向台灣遊客，詢問「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比YA、報出「Taiwan」以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

老闆事後立刻刪除影片止血，也在當地時間14日再度拍攝影片，他對著鏡頭表明要向所有中國人與台灣人道歉，甚至在影片結尾時大喊「我愛中國，我愛台灣」，但仍遭到網友們留言洗版，最後連IG都關閉了。