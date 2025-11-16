▲南投首辦縣長盃全國健美賽，162位選手展現力與美。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年南投縣縣長盃全國健美健身錦標賽15日登場，為該縣首度辧理全國性賽事，吸引全國162位選手齊聚；主辦單位指出，本次賽事以專業的IFBB國際健美健身總會最新賽制辦理，展現選手日積月累的肌力、線條與體態之美。

南投縣教育處表示，此次賽事自男子形體、男子古典形體、女子比基尼到新秀組，共規劃多個級別，遵循IFBB國際規範辦理，從選手過磅、量級認定、膚色管理到裁判體系，全程採行國際標準，以確保競賽公平性與專業度。

籌辦單位南投縣體育會健美健身委員會表示，以往該縣選手多需遠赴外縣市比賽，此次首度承辦全國性健美健身錦標賽，除有多位全國的優秀選手參與，約三分之一為南投選手，讓在地好手能在家鄉站上舞台，不僅更加便利、倍感親切，也展現南投多年來深耕體育的成果，讓縣民能近距離欣賞健美健身運動的力量與美感。

縣長許淑華也到場關心賽事，感受選手力與美所帶來的舞台魅力，他特別感謝縣體育會及健身健美委員會主委蔡宗智的用心籌辦，表示健美健身運動不僅是體能的展現，更是高度自律、專注、內在力量與生活態度的象徵；這幾年南投縣的健美選手也逐漸嶄露頭角、屢獲佳績，透過舉辦賽事除能推廣此項運動風氣，也能累積該縣選手的比賽經驗和成績。