　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投首辦縣長盃全國健美賽　162位選手展現力與美

▲南投首辦縣長盃全國健美賽，162位選手展現力與美。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投首辦縣長盃全國健美賽，162位選手展現力與美。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年南投縣縣長盃全國健美健身錦標賽15日登場，為該縣首度辧理全國性賽事，吸引全國162位選手齊聚；主辦單位指出，本次賽事以專業的IFBB國際健美健身總會最新賽制辦理，展現選手日積月累的肌力、線條與體態之美。

南投縣教育處表示，此次賽事自男子形體、男子古典形體、女子比基尼到新秀組，共規劃多個級別，遵循IFBB國際規範辦理，從選手過磅、量級認定、膚色管理到裁判體系，全程採行國際標準，以確保競賽公平性與專業度。

▲南投首辦縣長盃全國健美賽，162位選手展現力與美。（圖／南投縣政府提供）

籌辦單位南投縣體育會健美健身委員會表示，以往該縣選手多需遠赴外縣市比賽，此次首度承辦全國性健美健身錦標賽，除有多位全國的優秀選手參與，約三分之一為南投選手，讓在地好手能在家鄉站上舞台，不僅更加便利、倍感親切，也展現南投多年來深耕體育的成果，讓縣民能近距離欣賞健美健身運動的力量與美感。

▲南投首辦縣長盃全國健美賽，162位選手展現力與美。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華也到場關心賽事，感受選手力與美所帶來的舞台魅力，他特別感謝縣體育會及健身健美委員會主委蔡宗智的用心籌辦，表示健美健身運動不僅是體能的展現，更是高度自律、專注、內在力量與生活態度的象徵；這幾年南投縣的健美選手也逐漸嶄露頭角、屢獲佳績，透過舉辦賽事除能推廣此項運動風氣，也能累積該縣選手的比賽經驗和成績。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國大使館遭黑幫攻擊！　陸戰隊開火反擊
16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會
健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300
快訊／32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛
龍山寺外收個資發1000　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

南投首辦縣長盃全國健美賽　162位選手展現力與美

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進　為弱勢修屋打造希望家園

120顱顏家庭齊聚台南！　20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

桃園社造博覽會　看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

桃園社造博覽會　「竹露星球」呈現蘆竹多元共融特色

IKEA廣場變大型園遊會　中彰投孩子用行動換取追夢機會

黃偉哲探班「滾草皮音樂市集」　攜萌犬共度府城最療癒週末

新北長青趣味運動大會登場　侯友宜與銀髮長者同樂動健康

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

南投首辦縣長盃全國健美賽　162位選手展現力與美

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進　為弱勢修屋打造希望家園

120顱顏家庭齊聚台南！　20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

桃園社造博覽會　看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

桃園社造博覽會　「竹露星球」呈現蘆竹多元共融特色

IKEA廣場變大型園遊會　中彰投孩子用行動換取追夢機會

黃偉哲探班「滾草皮音樂市集」　攜萌犬共度府城最療癒週末

新北長青趣味運動大會登場　侯友宜與銀髮長者同樂動健康

衛福部將成立「兒童及家庭署」　石崇良：整合健康促進、保護等業務

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

陸男模「腳踏2富婆」　46歲阿姨「以為遇真愛」傻借3800萬元

轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士慘摔「頭著地」　重傷進ICU搶命

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

香港僑福地產300億貸款協商添變數　彭博：台板信銀行融資評估中

美駐海地大使館遇襲！疑遭黑幫攻擊　陸戰隊開火反擊

灌5分也贏不了！韓職聯隊領先被追平　冬盟苦戰日本社會人5比5收場

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

地方熱門新聞

黃偉哲探班「滾草皮音樂市集」攜萌犬共度府城最療癒週末

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

IKEA廣場變大型園遊會　中彰投孩子用行動換取追夢機會

2025桃園社造博覽會　「竹露星球」呈現多元共融

桃園社造博覽會　看見「落地開花」故事

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

明潭花火嘉年華圓滿落幕

「19TH你懂！歲末有愛」15日水交社登場

新北長青趣味運動大會　侯友宜與銀髮長者同樂

「2025詩寫新北」得獎名單揭曉　41件作品書寫城市風景

郭宗正水彩創作展開幕醫術與藝術溫度兼具撫慰病友

北港媽109年再巡台南陳亭妃以御守傳防詐警訊

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

更多熱門

相關新聞

台師大體育系學生推運動桌曆　裸上半身展現力與美

台師大體育系學生推運動桌曆　裸上半身展現力與美

台師大體育與運動科學系集結20名體育系學生，推出年度限量《運動男孩女孩桌曆》，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神，桌曆分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列兩大主題，販售所得將公益捐贈運用在運動相關推廣活動。

全國易簡太極拳錦標賽花蓮登場

全國易簡太極拳錦標賽花蓮登場

縣長盃槌球錦標賽虎尾登場 　66隊熱鬧競賽

縣長盃槌球錦標賽虎尾登場 　66隊熱鬧競賽

阿猴城縣長盃3對3籃球鬥牛賽　即日起報名

阿猴城縣長盃3對3籃球鬥牛賽　即日起報名

縣長盃全國槌球邀請賽首次嘉縣開打

縣長盃全國槌球邀請賽首次嘉縣開打

關鍵字：

縣長盃全國健美賽力與美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

快訊／國1今晨事故　全線封閉

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面