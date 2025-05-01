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台師大體育系學生推運動桌曆　裸上半身展現力與美

▲▼台師大體育與運動科學系推出限量版2026《運動男孩女孩桌曆》，看見新世代的力與美，讓運動好事發生。（圖／台師大提供）

▲台師大體育與運動科學系推出限量版2026《運動男孩女孩桌曆》，看見新世代的力與美，讓運動好事發生。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大體育與運動科學系集結20名體育系學生，推出年度限量《運動男孩女孩桌曆》，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神，桌曆分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列兩大主題，販售所得將公益捐贈運用在運動相關推廣活動。

台師大體育與運動科學系學會會長劉昊昊指出，系上在多年前就開始這項桌曆企劃，而桌曆不僅是對台灣體育發展的紀錄，透過影像形式，進一步傳達「運動無需多言，看見他們，你就會懂！」的理念，也希望透過這本桌曆，傳達永不放棄的精神。

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台師大表示，今年籌備桌曆時，特別加入美學角度，試圖拆解過去運動刻板印象，重新賦予「身體」作為風格載體的可能性，也希望讓民眾了解，運動不是單一的剛強，也可以是優雅、冷靜、性感與自由，從躍動的身影到凝視的眼神，從奔馳的速度到沈穩的瞬間，大眾可以透過不同的角度，看見「運動」與「身體」之間更深層次的對話。

▲▼台師大體育與運動科學系推出限量版2026《運動男孩女孩桌曆》，看見新世代的力與美，讓運動好事發生。（圖／台師大提供）

▲台師大體育與運動科學系推出限量版《運動男孩女孩桌曆》，看見新世代的力與美。（圖／台師大提供）

2026《運動男孩女孩桌曆》企劃分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列兩大主題。台師大指出，男孩系列「動態視界」有別於傳統運動攝影著重於動作的爆發力，精選各自代表一項運動專長的8位男性運動員，透過精心設計的肢體角度與光影變化，側重運動員沉穩自信的凝視與內斂風采。

▲▼台師大體育與運動科學系推出限量版2026《運動男孩女孩桌曆》，看見新世代的力與美，讓運動好事發生。（圖／台師大提供）

▲▼台師大體育與運動科學系推出限量版2026《運動男孩女孩桌曆》，看見新世代的力與美。（圖／台師大提供）

▲▼台師大體育與運動科學系推出限量版2026《運動男孩女孩桌曆》，看見新世代的力與美，讓運動好事發生。（圖／台師大提供）

至於女孩系列「運動無界」，台師大表示，則取景於大自然中，邀請12位女性運動員，代表12項不同運動，從春天的浪尖到冬天的雪場，貫穿四季，展現「女力綻放，踏上四季運動之旅」的主題。傳達運動員與自然環境共舞的和諧畫面，展現她們自由、真實、堅韌的特質，以及運動之美的多樣可能性。

台師大表示，《運動男孩女孩桌曆》為公益桌曆計畫，從 4月30日起到5月14日期間，在網路平台限量販售，將捐贈收益扣除成本70%予《台灣運動好事協會》，支持更多年輕運動員與運動教育的推廣，讓運動的力量延伸到社會每一個角落。有興趣的民眾可透過師大體育系Instagram官方帳號或Facebook粉絲團獲取詳細購買資訊。

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