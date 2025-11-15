信義區阿嬤路邊「火燒輪椅」嚇壞民眾！勸阻被罵：關你什麼事

▲台北市信義區一位阿嬤，在路邊焚燒輪椅。（圖 ／翻攝畫面）

台北市信義區今（15）日上午上演令人錯愕的一幕！一名高齡阿嬤竟然在大馬路邊親手點燃輪椅，火光與濃煙瞬間竄起，行經的民眾全都看傻眼。許多人見狀趕緊上前關心、試圖勸阻，沒想到阿嬤非但沒有停手，還語氣不佳、直接把熱心民眾罵走，場面一度相當混亂。畫面被路人拍下後上傳網路，引發大批網友熱烈討論，甚至有人直呼：「真的要多關心家裡的長輩，情緒問題不能忽視！」

根據PO文的目擊者描述，事件發生在今日清晨，當時阿嬤手邊正拿著疑似點火工具，對準輪椅引燃。輪椅很快冒出火舌，濃煙直往上竄，讓許多路人以為發生火警。有人擔心阿嬤受傷，立刻上前勸阻，希望她能離開危險區域，卻遭阿嬤激動回應：「關你什麼事」，甚至出現不耐與驅趕的行為。

這突如其來的舉動讓在場民眾不知所措，只能保持距離同時再三提醒周遭注意安全，就在此時，附近1位認識阿嬤的店家阿姨剛好發現異狀，立刻衝上前將輪椅搶開、迅速滅火，並耐心安撫阿嬤情緒。多虧這位阿姨的即時處理，火勢才沒有擴大，事件也順利落幕。

