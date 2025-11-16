水瓶座有意外好運！12星座運勢　獅子小心理財損失

▲獅子座本週理購可能有損失。（圖／資料照）
辰宇力 ☆ 2025.11.16 - 2025.11.23 星象預測與12星座運勢
火星與天王星在本週形成對分相位，特別容易有「突發、反轉、緊張」的現象，計畫被臨時更動、工作或生活出現意外流程、身邊的人情緒可能比較急躁等，合作關係、家庭或職場中容易有突發狀況。水星逆行進入射手座，溝通與思考變得開放，但細節會比較容易忽略。可能出現裸辭、裸退、不顧一切轉身離開的情緒，也容易因為與人對話比較直白，引發衝突。
展望未來７日，#天秤 展現強大魅力。#水瓶 意外的好運。#摩羯 好友是貴人。#處女 感受點滴幸福。#巨蟹 整理家居。#雙子 苦中作樂。#天蠍 身心俱疲。#射手 節奏紊亂。#雙魚 閃躲困難。#獅子 小心理財損失。#金牛 短暫迷失方向。#白羊 心煩意亂。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲 : ⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰 : 有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨 : 可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨 : 有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
【12星座一週星情氣候】
白羊座 Aries (3/21 ~ 4/20)
本週開運色 : 藍、綠
11/16 (SUN): 陰 Cloudy
11/17 (MON): 陰 Cloudy
11/18 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/19 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/20 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/21 (FRI): 晴 Sunny
11/22 (SAT): 晴 Sunny
11/23 (SUN): 陣雨 Cloudy with occational Rain
金牛座 Taurus (4/21 ~ 5/20)
本週開運色 : 綠、黃
11/16 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/17 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/18 (TUE): 陰 Cloudy
11/19 (WED): 陰 Cloudy
11/20 (THU): 陰 Cloudy
11/21 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/22 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/23 (SUN): 晴 Sunny
雙子座 Gemini (5/21 ~ 6/21)
本週開運色 : 天藍、紫
11/16 (SUN): 晴 Sunny
11/17 (MON): 晴 Sunny
11/18 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/19 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/20 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/21 (FRI): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/22 (SAT): 陰 Cloudy
11/23 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
巨蟹座 Cancer 6/22 ~ 7/22)
本週開運色 : 黃、藍
11/16 (SUN): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/17 (MON): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/18 (TUE): 晴 Sunny
11/19 (WED): 晴 Sunny
11/20 (THU): 晴 Sunny
11/21 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/22 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/23 (SUN): 陰 Cloudy
獅子座 Leo (7/23 ~ 8/22)
本週開運色 : 銀白、藍紫
11/16 (SUN): 晴 Sunny
11/17 (MON): 晴 Sunny
11/18 (TUE): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/19 (WED): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/20 (THU): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/21 (FRI): 晴 Sunny
11/22 (SAT): 晴 Sunny
11/23 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
處女座 Virgo (8/23 ~ 9/22)
本週開運色 : 藍、綠
11/16 (SUN): 晴 Sunny
11/17 (MON): 晴 Sunny
11/18 (TUE): 晴 Sunny
11/19 (WED): 晴 Sunny
11/20 (THU): 晴 Sunny
11/21 (FRI): 暴雨 Rainy
11/22 (SAT): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/23 (SUN): 晴 Sunny
天秤座 Libra (9/23~10/23)
本週開運色 : 紫、淺海綠
11/16 (SUN): 陰 Cloudy
11/17 (MON): 陰 Cloudy
11/18 (TUE): 晴 Sunny
11/19 (WED): 晴 Sunny
11/20 (THU): 晴 Sunny
11/21 (FRI): 晴 Sunny
11/22 (SAT): 晴 Sunny
11/23 (SUN): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 紅紫、黃
11/16 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/17 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/18 (TUE): 陰 Cloudy
11/19 (WED): 陰 Cloudy
11/20 (THU): 陰 Cloudy
11/21 (FRI): 晴 Sunny
11/22 (SAT): 晴 Sunny
11/23 (SUN): 晴 Sunny
射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 黃、藍
11/16 (SUN): 晴 Sunny
11/17 (MON): 晴 Sunny
11/18 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/19 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/20 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/21 (FRI): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/22 (SAT): 陰 Cloudy
11/23 (SUN): 晴 Sunny
摩羯座 Capricorn (12/22 ~ 1/19)
本週開運色 : 天藍、紫
11/16 (SUN): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/17 (MON): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/18 (TUE): 晴 Sunny
11/19 (WED): 晴 Sunny
11/20 (THU): 晴 Sunny
11/21 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/22 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/23 (SUN): 陰 Cloudy
水瓶座 Aquarius (1/20 ~ 2/18)
本週開運色 : 褐、墨綠
11/16 (SUN): 晴 Sunny
11/17 (MON): 晴 Sunny
11/18 (TUE): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/19 (WED): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/20 (THU): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/21 (FRI): 晴 Sunny
11/22 (SAT): 晴 Sunny
11/23 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
雙魚座 Pisces (2/19 ~ 3/20)
本週開運色 : 紫、淺海綠
11/16 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/17 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/18 (TUE): 晴 Sunny
11/19 (WED): 晴 Sunny
11/20 (THU): 晴 Sunny
11/21 (FRI): 暴雨 Rainy
11/22 (SAT): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/23 (SUN): 晴 Sunny
讀者迴響