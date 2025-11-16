ET專訪／歷經8年更成熟！端政策牛肉　陳亭妃：沒人比我更懂預算

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝，下同）

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。台南市長黃偉哲任期將屆，民進黨內初選競爭相當激烈，將由立委林俊憲、陳亭妃正面對決。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出台南市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：黃國霖、林敬旻

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳亭妃8年前在黨內初選失利，與台南市長大位擦身而過，這也是她從政27年來的唯一敗績，如今，她沉潛8年後宣布再度挑戰。陳亭妃接受《ETtoday新聞雲》時自信表示，「這8年的陳亭妃更成熟了」，憑藉長期在地耕耘以及對中央、地方預算的熟稔，她已擘劃出一份涵蓋「觀光五軸」、「科技三軸」的城市發展藍圖，並承諾將全面提升台南的社會福利，誓言要以具體、務實的政策，讓市民看見「台南值得更好」的願景。

陳亭妃2017年宣布角逐台南市長，卻在2018年的黨內初選敗給現任台南市長黃偉哲，是她自1998年從政至今27年來首次也是唯一一次嘗到敗績。歷經8年再度挑戰市長大位，陳亭妃近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時自信地說，「這8年的陳亭妃更成熟了」，且台南37區全都跑了好幾輪，這份長期的在地耕耘，讓她不僅能為地方爭取所需，更賦予了她擘劃城市未來的宏觀視野。如今的陳亭妃，已準備好為台南提出一份涵蓋交通網絡、農漁業發展、產業升級乃至觀光串連的完整藍圖。

憑藉10年市議員和17年立法委員的完整資歷，陳亭妃自認對地方和中央政府的預算運作有著無人能及的深刻洞察，「地方跟中央，沒有人比陳亭妃更了解所有的預算」，這也讓她深知如何有效地結合中央和地方的資源，去實現「1加1大於2」的政策效益，「這些藍圖，擘劃的藍圖都在陳亭妃的腦袋裡面」。

具體政策規劃上，陳亭妃這8年推動並不斷修正「政策白皮書」。在五大觀光軸部分，陳亭妃說明，她將台南豐富的資源整合成5條獨具特色的觀光軸線，串連宗教、文化、農漁特色，涵蓋海線、山城以及市區的老街美食等，旨在將台南的自然風光、歷史古蹟、美食小吃與產業文化，以「點、線、面」的概念進行全面串連。

陳亭妃務實地指出，空有景點而沒有便捷的交通是無法吸引遊客的，「你要串連，你一定要有交通」。因此，她要讓交通網絡四橫三縱串聯城鄉，包括捷運網路、觀光輕軌、糖鐵五分車等。她並以自己目前在立法院質詢，要求國發會推動的「溪北糖鐵五分車 」為例，將後壁花卉園區、新營糖廠園區、新營國家圖書館南部分館、鹽水岸內影視基地與鹽水老街等如珍珠般的景點串連起來，「我不是提出而已，我現在已經在做」。

當被問及是否已設定具體的觀光人次目標時，她坦率地說，她要推的是「人民的感動」，但在基礎建設到位前，任何數字都只是「膨風」，「我都還沒有做到，我跟你講多少人？當我做到，我敢保證，台南絕對會改變，而且讓大家整個會覺得耳目一新」。

而在產業發展的另一核心引擎「科技三軸」上，則涵蓋推進後壁花卉產業園區、南科園區、沙崙綠能AI產業園區，這些將促進產業發展並增加就業機會。她也細數她長期推動的成果，過去地方政府層級的後壁花卉產業園區，經過她不斷爭取努力，如今已升格為直屬農業部的四級機構「花卉創新園區研究發展中心」，並已編列預算，「陳亭妃不是用嘴巴講」，而是一直在結合中央資源、結合未來要做的區塊，「這都是我們在規劃的」，也一定要去改變。

陳亭妃也提到，她的農漁行銷要讓台南四季都有農漁產特色，並建置農漁災損申報sop，以及建構完整冷鏈系統，讓農漁民安心；同時也要讓里長、鄰長安心服務，共創台南未來的光榮感。在體育政策部分，將體育選手分級訓練，增加國家選手營養金，保障國手未來工作，以及建立有光榮感的獎金制度。

▼陳亭妃體育政策。（圖／立委陳亭妃國會辦公室提供）

教育制度上，陳亭妃推動教育十大美景，政策包括12年國教點亮台南府城、翻轉教育培育創新學子、快樂學習編織美麗的童年、老師你好台南老師最有型、學校做主校長你最專業、寶貝Baby幸福家庭在台南、Good少年仔市長是姐姐、處處學習台南好生活、台南市光我形我色是達人以及溫馨府城老中青共譜府城古都，讓孩子有更好的學習與國際接軌的機會，贏在起跑點。

最後在長者照護部分，陳亭妃將取消排富，讓65歲以上長者全面免繳健保費；並比較六都各項老人福利政策，「台南不能輸，亭妃一次補足」；為了讓每一位長輩都能安心養老、幸福生活，她將盤整長照體系，加強長照3.0的能量。陳亭妃承諾，市長上任，立刻將2026六都的社會福利作為比較基底，從幼兒、青年、婦女、勞工、長輩等各項政策，台南絕對不能輸，只要台南比起其他五都有不足之處，她一次補足，讓人民有感，「27年的堅持，只因為我相信：台南值得更好」。