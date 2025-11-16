　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／歷經8年更成熟！端政策牛肉　陳亭妃：沒人比我更懂預算

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝，下同）

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。台南市長黃偉哲任期將屆，民進黨內初選競爭相當激烈，將由立委林俊憲、陳亭妃正面對決。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出台南市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇
◎攝影：黃國霖、林敬旻

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳亭妃8年前在黨內初選失利，與台南市長大位擦身而過，這也是她從政27年來的唯一敗績，如今，她沉潛8年後宣布再度挑戰。陳亭妃接受《ETtoday新聞雲》時自信表示，「這8年的陳亭妃更成熟了」，憑藉長期在地耕耘以及對中央、地方預算的熟稔，她已擘劃出一份涵蓋「觀光五軸」、「科技三軸」的城市發展藍圖，並承諾將全面提升台南的社會福利，誓言要以具體、務實的政策，讓市民看見「台南值得更好」的願景。

陳亭妃2017年宣布角逐台南市長，卻在2018年的黨內初選敗給現任台南市長黃偉哲，是她自1998年從政至今27年來首次也是唯一一次嘗到敗績。歷經8年再度挑戰市長大位，陳亭妃近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時自信地說，「這8年的陳亭妃更成熟了」，且台南37區全都跑了好幾輪，這份長期的在地耕耘，讓她不僅能為地方爭取所需，更賦予了她擘劃城市未來的宏觀視野。如今的陳亭妃，已準備好為台南提出一份涵蓋交通網絡、農漁業發展、產業升級乃至觀光串連的完整藍圖。

憑藉10年市議員和17年立法委員的完整資歷，陳亭妃自認對地方和中央政府的預算運作有著無人能及的深刻洞察，「地方跟中央，沒有人比陳亭妃更了解所有的預算」，這也讓她深知如何有效地結合中央和地方的資源，去實現「1加1大於2」的政策效益，「這些藍圖，擘劃的藍圖都在陳亭妃的腦袋裡面」。

具體政策規劃上，陳亭妃這8年推動並不斷修正「政策白皮書」。在五大觀光軸部分，陳亭妃說明，她將台南豐富的資源整合成5條獨具特色的觀光軸線，串連宗教、文化、農漁特色，涵蓋海線、山城以及市區的老街美食等，旨在將台南的自然風光、歷史古蹟、美食小吃與產業文化，以「點、線、面」的概念進行全面串連。

陳亭妃務實地指出，空有景點而沒有便捷的交通是無法吸引遊客的，「你要串連，你一定要有交通」。因此，她要讓交通網絡四橫三縱串聯城鄉，包括捷運網路、觀光輕軌、糖鐵五分車等。她並以自己目前在立法院質詢，要求國發會推動的「溪北糖鐵五分車 」為例，將後壁花卉園區、新營糖廠園區、新營國家圖書館南部分館、鹽水岸內影視基地與鹽水老街等如珍珠般的景點串連起來，「我不是提出而已，我現在已經在做」。

當被問及是否已設定具體的觀光人次目標時，她坦率地說，她要推的是「人民的感動」，但在基礎建設到位前，任何數字都只是「膨風」，「我都還沒有做到，我跟你講多少人？當我做到，我敢保證，台南絕對會改變，而且讓大家整個會覺得耳目一新」。

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

而在產業發展的另一核心引擎「科技三軸」上，則涵蓋推進後壁花卉產業園區、南科園區、沙崙綠能AI產業園區，這些將促進產業發展並增加就業機會。她也細數她長期推動的成果，過去地方政府層級的後壁花卉產業園區，經過她不斷爭取努力，如今已升格為直屬農業部的四級機構「花卉創新園區研究發展中心」，並已編列預算，「陳亭妃不是用嘴巴講」，而是一直在結合中央資源、結合未來要做的區塊，「這都是我們在規劃的」，也一定要去改變。

陳亭妃也提到，她的農漁行銷要讓台南四季都有農漁產特色，並建置農漁災損申報sop，以及建構完整冷鏈系統，讓農漁民安心；同時也要讓里長、鄰長安心服務，共創台南未來的光榮感。在體育政策部分，將體育選手分級訓練，增加國家選手營養金，保障國手未來工作，以及建立有光榮感的獎金制度。

▼陳亭妃體育政策。（圖／立委陳亭妃國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳亭妃體育政策。（圖／立委陳亭妃國會辦公室提供）

教育制度上，陳亭妃推動教育十大美景，政策包括12年國教點亮台南府城、翻轉教育培育創新學子、快樂學習編織美麗的童年、老師你好台南老師最有型、學校做主校長你最專業、寶貝Baby幸福家庭在台南、Good少年仔市長是姐姐、處處學習台南好生活、台南市光我形我色是達人以及溫馨府城老中青共譜府城古都，讓孩子有更好的學習與國際接軌的機會，贏在起跑點。

最後在長者照護部分，陳亭妃將取消排富，讓65歲以上長者全面免繳健保費；並比較六都各項老人福利政策，「台南不能輸，亭妃一次補足」；為了讓每一位長輩都能安心養老、幸福生活，她將盤整長照體系，加強長照3.0的能量。陳亭妃承諾，市長上任，立刻將2026六都的社會福利作為比較基底，從幼兒、青年、婦女、勞工、長輩等各項政策，台南絕對不能輸，只要台南比起其他五都有不足之處，她一次補足，讓人民有感，「27年的堅持，只因為我相信：台南值得更好」。

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梁云菲被診斷「前額葉失能」！徵兆曝光　臥床空轉3月：回訊息都
快訊／下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開
韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」
他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上
快訊／自小客「車頭爛毀」！　後座19歲女滿臉血送醫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北港媽109年再巡台南陳亭妃以御守傳防詐警訊

北港媽109年再巡台南陳亭妃以御守傳防詐警訊

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽將自15日起駕南巡，睽違109年，16日再度踏上台南，引發台南市全市宗教信仰界熱烈關注。

信義區街訪市民「對台北的期待」　吳怡農：看到我歡迎來打招呼

信義區街訪市民「對台北的期待」　吳怡農：看到我歡迎來打招呼

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

把錯誤留在立法院　綠黨團號召1人1通電話籲韓國瑜別送出財劃法

把錯誤留在立法院　綠黨團號召1人1通電話籲韓國瑜別送出財劃法

陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

