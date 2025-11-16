　
政治

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

 

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。台南市長黃偉哲任期將屆，民進黨內初選競爭相當激烈，將由立委林俊憲、陳亭妃正面對決。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出台南市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：黃國霖、林敬旻

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台南市長初選煙硝味漸濃，「妃憲之爭」成為焦點，立委陳亭妃近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，真正的對手始終是國民黨，她也承諾，初選勝出後，第一時間便會登門拜訪對手林俊憲。對於退黨參選傳聞，陳亭妃則一笑置之，稱其為假議題，「怎麼可能說一個民調領先的人會去退黨參選？」她並以「桶箍」自居，強調每個人都支持她，且唯有2026勝選，才能讓總統賴清德2028有連任底氣。

民進黨立委陳亭妃與林俊憲在黨內台南市長初選競爭激烈，如何定義這場「妃憲之爭」？陳亭妃近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，開宗明義地強調，「我一直說，我們的對手是國民黨，絕對不是黨內」。

她認為，民進黨的初選機制，就是要推出「最強」的人選，而「強」的標準，來自於人民的支持。因此，民進黨將在明年1月12日至17日的民調，選出最強的母雞，「我們要給大家看到的是，這一隻母雞要給大家什麼樣的期待？這才是最重要的」。

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳亭妃接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

不理雜音、不玩點名　自許「桶箍」有隱性支持者

談及平常是否關注對手動態，陳亭妃坦言，自己心力有限，無暇分神，根本不會關注對手怎麼樣，「我的腦袋裡面沒有辦法裝那麼多東西，我腦袋只有裝我要替台南做什麼事」。她形容，自己是在跟時間賽跑，把握每分每秒去接觸民眾、握緊每一雙手，「我根本不會去管說喔這個對手怎麼樣、那個對手怎麼樣，你要聽聽不完」。她認為，選舉本就是各陳優勢，爭取認同，但她最大的不同在於，「我已經27年在台南，大家太認識陳亭妃了」。

外界觀察，對手陣營獲得較多黨公職檯面上的支持，讓她的形象猶如「孤鳥」。陳亭妃從容地說，支持她的人，是在隱性當中，「否則我的支持度怎麼這麼高？」至於是否估算過人數？她堅定表示，自己不去玩這種人數遊戲。

陳亭妃認為，現在若細數誰支持她，未來如何扮演好「桶箍」的角色？不管對方現在支持誰，她見到面一樣打招呼、鞠躬，「因為我覺得我是桶箍」。基於這個信念，她不在現階段刻意製造敵我分界，「我認為每個人都支持我」，唯有如此，才能在提名後迅速整合。她也向支持者承諾，「我不會內鬥，就是我自己往前走，每個人都是支持我的」，最終在她獲得提名後，所有人同舟共濟、目標一致，就是台南大贏，市長贏，議員更要過半。

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

被懷疑黨格只是「小波瀾」　陳亭妃要當賴清德「連任底氣」

由於對手被視為總統兼民進黨主席賴清德的嫡系兵，這是否成為她的劣勢？陳亭妃淡然地說，「總統就是一個公共財」，她相信，賴清德需要的是一個最強的人選，「贏得2026，才能夠有辦法維持2028，我們能夠讓總統繼續連任的底氣，這個是不用擔心的」。

若初選勝出，希望林俊憲如何表態？陳亭妃說，「我不要說他做什麼表態，我一定會第一時間去拜訪他、請求他的支持」。她強調，獲得提名的人姿態要更低，去尋求每一個人的支持。

至於怎麼看待對手多次喊話叫國民黨不要介入民進黨的初選，台南市黨部先前也曾發布聲明嗆聲，「參選人黨格安在」，國民黨介選疑雲尚未消滅，參選人應用行動爭取支持，而非懷疑黨格、擴大陰謀論。陳亭妃相信，這在初選中就是一個小波瀾罷了，她也不會回應、說明。既然要參選，就要面對所有的波瀾、對你的說法，「我們就坦然面對，我們不去做評論，因為評論了就會有很多的口水」，她相信，一切自有民意公斷。

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

假議題！絕不脫黨參選　國民黨最不希望她過關

「國民黨最不希望誰過關？就是陳亭妃啊」，陳亭妃也自信地說，在台南，唯有她和謝龍介有「五戰五勝」的實戰成績，「他（謝龍介）怎麼會想陳亭妃能夠得到提名呢？最好不是陳亭妃啊」，否則就要六戰六勝了，唯一能堵住謝龍介嘴的，「就是陳亭妃告他，能夠判賠20萬」。

面對外界質疑，甚至屢傳她可能脫黨參選，是否會為此感到委屈？陳亭妃語氣輕鬆地笑說，「這都是假議題啊」，她也不談其他民調或內參民調了，「就你們的民調，是不是這些是假議題？這些是假議題啊！以你們的民調，怎麼可能說一個民調領先的人會去退黨參選？這就是假議題啊，不可能嘛！」

面對「最壞打算」，若初選失利，是否會退黨參選？陳亭妃語氣堅定地強調，「我早就說，我一定都不會退黨參選」，一切都讓民意決定，「我相信民進黨，我相信黨中央」，她絕對不會退黨參選，因為民意最重要。

至於是否會全力支持勝出者？她再次強調，「你們講的是假議題啊」，並語氣堅定地說，「我、不、會、退、黨、參、選」，她更舉例，8年前她不就去站台、支持黃偉哲了嗎？相信在民意的基礎上，大家都清楚民進黨的遊戲規則。

陳亭妃林俊憲民進黨台南市長初選

