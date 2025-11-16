　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／陳亭妃5戰全勝被封「謝龍介天敵」　揭台南市長要有3特質

 

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。台南市長黃偉哲任期將屆，民進黨內初選競爭相當激烈，將由立委林俊憲、陳亭妃正面對決。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出台南市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：黃國霖、林敬旻

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選激烈，在8年前競爭台南市長初選失利後，陳亭妃捲土重來，她近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，自己一直沒有離開這塊土地，在37區繼續蹲點，「陳亭妃不是選舉才來。這8年來一直都是這樣子」，要當台南市長，一定要接地氣、有經驗、有衝勁。此外，過去選舉對戰謝龍介五戰五勝，政壇人送外號「謝龍介天敵」，陳亭妃也細數歷屆選戰成績，她笑稱，立委得票能拿到近71%，就是基層的信任，「這不是用講的，要讓大家都可以看到」。

▼民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

捲土重來再戰台南市長　陳亭妃蹲點8年：我不是選舉才來

8年前初選失利、8年後捲土重來，陳亭妃表示，8年前跟8年後的陳亭妃，不變的是對這塊土地的熱忱。8年前初選沒有過關，一直沒有離開這塊土地，在37區繼續蹲點，利用後援會作為第一線在地方的接觸點，他們去幫我聽聲音、去了解，有很多服務案件，有很多的建設，不斷地為大家發聲，「陳亭妃不是選舉才來。這8年來一直都是這樣子」。

陳亭妃認為，這8年來自己更成熟了，台南37區跑了好幾輪，更了解了每個地方的需求，除了幫他們爭取需要的，還有更多的擘劃，包括交通網路、農業發展、漁業發展，甚至產業發展、觀光，「我們更多的串連，了解欠缺在哪裡、需要整合在哪裡。而且地方跟中央，沒有人比她更了解所有預算」。

對於市政，陳亭妃強調，當10年議員看了10年地方預算，當17年立委，看了17年的中央預算，自己知道如何一加一大於二。未來在財劃法之後，中央預算更加萎縮，都分下去給地方，在這一塊要有更多的把握跟規劃。這些藍圖都在陳亭妃的腦袋裡面。從每一個細節自己都可以很清楚跟大家講。

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

台南市長要有3特質　陳亭妃：我走過的路比任何人多

記者也追問，覺得擔任台南市長應該要具備哪三個特質？陳亭妃一一點出：接地氣、經驗、衝勁。第一個，要接地氣。陳亭妃強調，要傾聽人民的聲音，過去人民會覺得跟市長好像有點距離，必須改變這樣的想法，「市民是咱的頭家啊。是我們要傾聽市民希望我們做什麼，我們來做CEO的角色，為台南做更遠大的發展」。陳不諱言，人民期待的是，市長可不可以帶給他希望。如果跟他沒有同樣的平台當中，怎麼知道他要的是什麼？一定要接地氣、傾聽。

第二個，經驗。陳亭妃認為，要很有經驗，才能夠把地方跟中央每個區塊整合在一起，陳亭妃的經驗是最OK的啊，台南沒有人比她更有經驗，10年的議員、17年的立委，「相信我們走過的每一個區塊比任何人多。誰涉略到每一個區塊？誰有替每一個族群發聲？臉書是很重要的紀錄。如果都沒有看到這些東西了，怎麼跟人民說你準備好了？」

第三個，就是衝勁，陳亭妃細數，台南四百年歷史，要怎麼舊瓶裝新酒？舊跟新要怎麼去串聯？就是一個有活力、有衝勁的市長，台南縣市合併後這麼大的範圍，人民要的是行動政府，就是市長到哪裡，政府就到哪裡。才能解決很多的問題，「我是所有參選立委裡面最年輕的，自己17年來都是如此，每天早上4點趕高鐵，民眾都說要找陳亭妃去高鐵站就好，人民很清楚的我們日常的作息，代表我們始終如一、活力不減」。

▲民進黨立委陳亭妃專訪。（圖／記者林敬旻攝）

討厭民進黨氛圍重　「謝龍介天敵」不擔心：選舉都不是順風

然而，如今在野黨操弄「討厭民進黨」氛圍，政黨民調始終積弱不振，記者也好奇，是否會擔心影響選情？陳亭妃自信表示，不會擔心，也不會害怕。自己每次選舉都是挑戰。大家可以看她選舉的過程，其實都不是順風，「從來沒有誰幫我安排、坐上去就當選。自己選議員時沒有人看好，但是用婦女保障上去，贏過國民黨候選人，就像這次的心情一樣，我一直都不認為我們的對手是同黨，我們對手絕對是國民黨」。

陳亭妃曾多次打敗謝龍介，過去五戰五勝，政壇人送外號「謝龍介天敵」，對此外號，陳亭妃指出，人家為什麼會講她是謝龍介的天敵？第一次對決議員選舉時，謝龍介說是第八名、已經當選，但不好意思，第八位要禮讓給婦女保障，自己就是那一個婦女保障。讓謝龍介瞬間有當選變成沒當選。後面幾次議員選舉也都贏過他，「所以我一直說，每一場選舉敵人在自己。要取得人民的信賴感，讓民眾願意把票給你」。

陳亭妃表示，大家如果看到她歷屆的的得票，即便是第一次立委選舉、民進黨最低潮的時候，自己仍然贏，即便是偏藍區域都拿比較多票。是用服務讓人民願意接受。第二次、第三次連任也都是跟謝龍介對決，從第一次贏943票、到第三次贏9萬多票，自己在眷村可以拿到選票。

陳亭妃表示，到第五次連任，自己得票率突破七成，如果沒有跨黨派的支持，如何拿到破七成選票，這證明陳亭妃不是只有民調贏人家，是可以把民調變選票的。對於謝龍介天敵的封號，陳亭妃也笑稱，「這不是用講的，而是歷屆選舉成績大家都可以看到」。

陳亭妃初選謝龍介林俊憲2026大選民進黨

