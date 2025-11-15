比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

▲「廉政盃壘球賽暨反貪反詐宣導活動」15日在屏東糖場棒壘球場開打。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升全民反貪與反詐意識，屏東縣政府警察局、縣府政風處與台灣屏東地檢署共同舉辦的「廉政盃壘球賽暨反貪反詐宣導活動」，今（15）日在屏東糖場棒壘球場盛大登場。活動以壘球競技結合宣導，以更貼近民眾的方式傳遞廉潔與防詐的重要性。跨機關首長齊聚開球，象徵守護社會安全與廉能治理的行動正式起跑。

開球儀式於下午13時登場，由警察局局長甘炎民、縣府政風處處長施仁傑，以及屏東地檢署代表擔任開球嘉賓。3位貴賓共同揮出象徵性的第一球，宣告本次活動正式展開，也象徵跨機關攜手合作、守護社會治安與廉潔環境的決心。

在緊湊又精彩的壘球賽事告一段落後，由屏東地檢署檢察長陳盈錦與屏東縣政府參議王榮愷擔任頒獎嘉賓，為優勝隊伍頒發獎盃與獎項，肯定參賽隊伍的運動家精神。場邊加油聲不斷，氣氛熱絡，展現團隊合作與友善競技的良好風氣。

頒獎典禮後，檢察長陳盈錦與警察局長甘炎民、政風處處長施仁傑，帶領所有與會人員共同進行反詐騙與廉政教育宣導儀式。活動中除提醒民眾留意假投資、假檢警、解除分期付款等常見詐騙手法，也強調跨機關合作的重要性，希望透過警、檢、政風共同努力，有效打擊詐騙犯罪、守護民眾財產安全。

主辦單位也藉由此次活動宣導廉潔政府理念，呼籲民眾與公務員共同維護乾淨透明的社會環境。透過寓教於樂的方式，使反貪與防詐資訊更貼近民眾生活，提升社會整體警覺性。

活動最後，各單位代表與來賓一同合影留念，象徵跨機關合作緊密無間，攜手打造更安全、更廉潔的生活環境。整場活動在熱鬧、正向的氣氛中圓滿落幕，成功達成運動交流與廉政宣導的雙重目標。