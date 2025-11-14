　
大安區「文創名店都更」遇黑箱　金馬導演怒控建商、市府勝訴了

名導之怒1／大安區文創名店都更遇黑箱　金馬導演怒控建商、市府獲勝

▲陳宏一導演指控東家建設在都更過程中偽造紀錄，令他覺得這家公司真是大有問題，且放行的台北市政府也監督失能。（圖／方萬民攝）

文／CTWANT

文／CTWANT

執導開喜烏龍茶廣告和拍攝MV聞名的金馬獎導演陳宏一，2000年間在台北市大安區買了一棟透天厝並改建成美輪美奐的特色建築，爾後又把空間租給友人，打造成聞名海外的文創小店及茶館。2011年間，建商「東家建設」找上門談都更，孰料都更過程中，陳宏一和部分住戶卻發現問題一籮筐，痛批「東家建設」造假、且台北市政府監督失能，於是陳宏一展開行政訴訟，終於拿下勝訴。

55年次的陳宏一除了拍廣告和MV聞名業界，還曾執導「花吃了那女孩」、「（真）新的一天」兩部電影，幕後團隊成員各獲金馬獎最佳造型設計、最佳攝影等獎項。他曾憑第二部劇情長片「消失打看」獲得第13屆台北電影節最佳導演獎，也多次獲得廣告、短片和MV等獎項，包括蔡依林、張惠妹、楊丞琳、蘇慧倫、五月天、劉若英、周華健等高知名度藝人都是他鏡頭下的男女主角。

多才多藝的陳宏一回憶起和大安區這塊地機緣，他的嘴角滿是笑意，分享道「東京街頭有很多設計的很棒的小房子，自己也很嚮往可以擁有一棟，就好像有自己的城堡一樣」原以為和這段夢想始終不會有緣分，但他卻在大安區遇到了夢寐以求的房子在出售。

名導之怒1／大安區文創名店都更遇黑箱　金馬導演怒控建商、市府獲勝

▲陳宏一在2000年左右於大安區買下一棟透天厝（圖中二樓落地窗有桌椅者），並租給友人開文創小店以及茶館，成功打造為聞名海外的店家。（圖／方萬民攝）

因價錢合理且環境優美，陳宏一順理成章買下，並找來在實踐大學任教的名建築師連浩延把將這棟樓用日式清水模風格打造成他心目中「城堡」的模樣。在「城堡」落成以後，陳宏一先是獨自使用了10年，之後因朋友有需求，於是決定把一二樓則租給她開文具店及茶館，自己繼續留下三樓當作工作室，最後這座城堡也成了國內外觀光客爭相前來的名店，更被國內外雜誌報導過。

2011年左右，東家建設開始和附近的住戶談都更，並陸續在2014、2018年申請相關計畫但均失敗。最後於2019年才成功把都更案送進市府，並進入公告公展階段，但這時候陳宏一竟發現，東家建設在這次都更的過程中充滿問題，甚至那本「都更事業計畫書」疑似造假。

「都更事業計畫書」是東家建設紀錄整個都更過程的計畫以及和住戶們洽談過程等重要資料，並於公告公展期間開放民眾閱覽。然而，陳宏一在裡面看到建商說已經拿到自己同意書的影本，但他覺得非常荒謬，因為他從未給過。他向CTWANT表示，自己唯一簽過的那份同意書是2014年的那份，與2018年的那份是完全不同的計劃，說到這裡他也直呼「覺得這家公司真的是大有問題」

此外，這本「都更事業計畫書」裡還有一份東家建設所附的切結書，上面寫道倘若內容有造假之處，建商將無條件同意市府撤銷此計畫，陳宏一無奈表示「但我實際問律師後才知道，那東西根本沒有什麼法律效力，因為如果真的要打官司，那份切結書也不會有法律效力，但一般民眾看了，就會覺得，這樣應該就不會有問題，然後就會選擇相信」。

名導之怒1／大安區文創名店都更遇黑箱　金馬導演怒控建商、市府獲勝

▲東家建設並非首次捲入都更爭議，2007年北市議員曾召開記者會指控東家建設偽造同意書。（圖／報系資料照）

然而，最令陳宏一不解的是，這樣充滿瑕疵的都更過程，竟然被台北市政府都市更新處核准，事後他向台北高等行政法院提出行政訴訟，要求都更處撤銷原處分。歷經3年審理以後，終於在今年（114）的10月15日拿下勝訴。

至於本案建商東家建設於1980年成立，至今已經營40餘年，2013年接手太平洋建設主導經營的「太平洋百貨雙和店」，並於2014年打造為「比漾廣場」，成為雙和地區知名社區百貨，年營業額約15億元。東家建設2007年12月遭時任台北市議員蔡坤龍與建功里數十名里民召開記者會，指控東家建設以詐騙及偽造手法提出當地的都市更新計畫居民同意書，並指控市府頻頻向建商示好，質疑案情不單純。

本刊致電東家建設以及台北市政府都更處詢問相關回應，東家建設表示會請承辦人回電，但至本刊截稿前仍未回覆。

台北市政府都更處表示，法院判決對事實認定及法令適用仍有討論空間，本府審議程序並無重大瑕疵，將依法提起上訴。

此外，台北市政府都更處也對判決指摘重點做說明。首先，祭祀公業同意比率未予計算部分，係依《都市更新條例》（舊法）規定處理，本案計算方式並無不合；其次，選配原則針對超額10%選配部分，係由所有權人提出意願予實施者，並由雙方達成合意，應無爭議；最後，三大管理費未實質審議部分，本案都更審議會已充分實質審議並討論作成決議。

名導之怒2／陳宏一堅持程序正義槓北市府　三大瑕疵遭法院撤銷原處分
