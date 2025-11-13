台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

▲民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描後，竟出現「上海市區公所」字樣。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



記者杜冠霖／台北報導

「四邊包繩不打洞」翻版又來了！台北市今年5月主辦「2025年雙北世界壯年運動會」出包頻頻，除賽程混亂、系統隨機分配選手賽事等狀況外，宣傳帆布海報上，也誤將發包時備註「四邊包繩不打洞」7字也一併印出，荒謬的錯誤引發熱議。前立委高嘉瑜今（13日）秀出一張北市府網站截圖指出，有民眾投訴，掃描台北市重陽敬老禮金傳單上的QR碼後，竟跳出「上海市區公所」頁面，直問台北市是否「已變上海市」？

台北市重陽敬老禮金發放網站明載，「敬老禮金髮（應為發）給對象為設定籍本市至重陽節當日已達3個月以上，且於當年12月31日年滿65歲以上長者或年滿55歲以上原住民族長者」。但離奇的是，該說明後面備註中表示，如有其他問題或詳細資訊，請諮詢上海市各區公所社會課及社會局。

高嘉瑜指出，剛剛有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」的字樣，「雙城論壇還沒辦，台北市竟已變成上海市，難道是響應習近平的『共進統一』嗎？」

高嘉瑜質疑，雖然現在台北市社會局網頁已經更正，但台北市政府還是應該說清楚，為什麼台北市會變成上海市？為什麼「四邊包繩不打洞」又重演？是駭客入侵還是廠商問題？為什麼這種低級錯誤一再發生？