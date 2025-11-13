　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

▲▼民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描後，竟出現「上海市區公所」字樣。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描後，竟出現「上海市區公所」字樣。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者杜冠霖／台北報導

「四邊包繩不打洞」翻版又來了！台北市今年5月主辦「2025年雙北世界壯年運動會」出包頻頻，除賽程混亂、系統隨機分配選手賽事等狀況外，宣傳帆布海報上，也誤將發包時備註「四邊包繩不打洞」7字也一併印出，荒謬的錯誤引發熱議。前立委高嘉瑜今（13日）秀出一張北市府網站截圖指出，有民眾投訴，掃描台北市重陽敬老禮金傳單上的QR碼後，竟跳出「上海市區公所」頁面，直問台北市是否「已變上海市」？

台北市重陽敬老禮金發放網站明載，「敬老禮金髮（應為發）給對象為設定籍本市至重陽節當日已達3個月以上，且於當年12月31日年滿65歲以上長者或年滿55歲以上原住民族長者」。但離奇的是，該說明後面備註中表示，如有其他問題或詳細資訊，請諮詢上海市各區公所社會課及社會局。

高嘉瑜指出，剛剛有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」的字樣，「雙城論壇還沒辦，台北市竟已變成上海市，難道是響應習近平的『共進統一』嗎？」

高嘉瑜質疑，雖然現在台北市社會局網頁已經更正，但台北市政府還是應該說清楚，為什麼台北市會變成上海市？為什麼「四邊包繩不打洞」又重演？是駭客入侵還是廠商問題？為什麼這種低級錯誤一再發生？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　人權委員會：政府應強化照顧體系

陸軍1225人次宜蘭救災　完成蘇澳4區963戶清理、2大路段清淤

台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

闖紅燈、守規則駕駛保費相同！強制險給付額13年未調　綠委批機制失靈

侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告拒認罪　郭智輝聲明嗆：應坦然負責

鄭麗文見新加坡、日本駐台代表　談論兩岸關係並獲邀出訪

丹娜絲風災民間修繕團大力支援　劉世芳讚：跟媽祖婆、土地公同等

G7外長今年第四度為台海和平穩定發聲　外交部：維持現狀是國際共識

民進黨稱「普發1萬是行政院發的」　王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　人權委員會：政府應強化照顧體系

陸軍1225人次宜蘭救災　完成蘇澳4區963戶清理、2大路段清淤

台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

闖紅燈、守規則駕駛保費相同！強制險給付額13年未調　綠委批機制失靈

侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告拒認罪　郭智輝聲明嗆：應坦然負責

鄭麗文見新加坡、日本駐台代表　談論兩岸關係並獲邀出訪

丹娜絲風災民間修繕團大力支援　劉世芳讚：跟媽祖婆、土地公同等

G7外長今年第四度為台海和平穩定發聲　外交部：維持現狀是國際共識

民進黨稱「普發1萬是行政院發的」　王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

F.F.O曝夢想職業！　他竟想當「加班吃泡麵的上班族」

林書緯成「台灣本土」國手出征世界盃資格賽　國家隊背號曝光

2檔記憶體股遭處置　創見、華東關到11／27

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」

不倒翁健走杖助攻　台大雲林分院病友會走出希望步伐

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發3聲明「不知情被牽連」譴責出軌行為

聖誕節佈置居家小心3地雷！燈串老化、品質太差都有安全隱憂

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月

政治熱門新聞

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

更多熱門

相關新聞

分手費44億通過議會備查！　北市付9.85億給新壽「輝達概括承受」

分手費44億通過議會備查！　北市付9.85億給新壽「輝達概括承受」

輝達進駐北士科進度大推進！台北市議會今（12日）下午審議北市府送交議會的解約金內容，朝野黨團一致通過，民進黨團還高喊「支持輝達、儘速簽約」；隨後，在議員皆無其他意見狀況下，議長戴錫欽裁示予以備查，現場接著響起掌聲。副市長李四川指出，分手費總計44.34億，分為市府退還的租金、稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億。

新壽「分手費」納雜項惹議　李四川：若是這3年花的成本還是要認

新壽「分手費」納雜項惹議　李四川：若是這3年花的成本還是要認

輝達進駐北士科帶群聚效應　常駐就業人口估約6萬人

輝達進駐北士科帶群聚效應　常駐就業人口估約6萬人

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

關鍵字：

台北市重陽敬老金上海市區公所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

最難交到知心好友星座Top 3

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面