社會 社會焦點 保障人權

23歲男遭賓士左轉撞死！父淚求行車紀錄：我們的希望沒了

記者閔文昱／綜合報導 

桃園市春日路10日下午發生一起奪命車禍，23歲戴姓騎士直行經過路口時，遭35歲謝姓女子駕駛的黑色賓士左轉未禮讓撞上，瞬間被捲入車底長達20分鐘。救出時已無呼吸心跳，全身發黑，送醫搶救3天仍宣告不治。更令人鼻酸的是，事故當天正是戴男的生日，悲劇將這天變成永遠的忌日。

監視器畫面顯示，當時車流量大，穿紅色外套的戴男沿春日路往三民路方向直行，對向賓士則準備左轉進入桃一街，謝女疑未依規定禮讓直行車，雙方在巷口猛烈碰撞，機車被撞飛，戴男整個人瞬間消失在畫面中，被拖入車底。警方到場後與消防員合力以千斤頂、推高機抬車，歷時20多分鐘才將騎士救出，但情況極為危急。

▲23歲騎士與賓士發生碰撞受困車底，獲救時已全身發黑，送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲23歲騎士與賓士發生碰撞受困車底，獲救時已全身發黑，送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

這起意外引發地方震撼，當時正好路過的國民黨桃園市議員黃婉如也協助現場處理，她心痛回憶「拉出來時人已全身發黑」，感嘆「生日變忌日」。警方初步調查，雙方酒測值皆為0，確切肇因仍需進一步釐清，但左轉車未禮讓為主要肇責方向之一。

家屬得知噩耗崩潰不已，戴父13日在臉書《桃園爆報（二）》哽咽發文，懇求當時路過的民眾提供行車記錄器或監視器畫面，希望從各角度還原真相，「他的人生才開始就結束了，我們的心都碎了，我兒是我們的希望和依靠卻沒了。」貼文引發大批網友心疼與哀悼。

▲桃園23歲騎士遭左轉賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

據了解，戴男家住苗栗，為了求學北上桃園，才剛取得室內設計乙級證照，在師長眼中相當優秀。家中還有一名身心障礙的手足，是家人眼中的希望與依靠。親友也質疑部分影像未完整調閱，盼社會協助提供線索，讓真相水落石出。

▲桃園23歲騎士遭左轉賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

11/12 全台詐欺最新數據

台大生要發雞排 　男嗆「帶槍掃射你們這群乞丐」慘了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

桃園車禍生日悲劇賓士撞人交通安全監視器調查

