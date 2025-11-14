國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍一點

▲國道警察取締龜速車。（圖／翻攝自FB國道公路警察局）



記者施怡妏／綜合報導

國道高速公路警察局分享一張取締照，一輛轎車行駛於國道內側車道，卻僅以時速86公里前進，該路段最低速限110公里，足足慢了24公里，警方見狀後當場拍照舉發，「不取締對得起大家嗎？」照片曝光，許多網友大讚「拜託，多拍一點龜車還有車距的」、「這種龜速車才會造成塞車」。

粉專「國道公路警察局」發文，貼出一張照片，一輛轎車竟在國道內側車道僅以時速86公里行駛，遠低於當地速限110公里，導致後方車流被迫放慢速度，「前面就沒車還慢慢開，根本標準路隊長，真是讓人森77，不取締對得起大家嗎？」

國道警察表示，國道攝影師天天上工，無論是開太快、貼太近、不繫安全帶，通通都會被拍下，文末還特別hashtag「#慢速車不要佔用內車道」、「#我很乖我不當路隊長」、「#跟上車流保持安全車距」。

貼文曝光，超過2.7萬網友按讚，「拜託多拍點這種的吧」、「開86還是在內線是蝦毀啦，乾脆下來用推的好了」、「我覺得開慢的更應該重罰，他不只影響了交通，還影響了其他用路人的心情」、「這大概是交警最讓人支持的罰單了」、「抓這個搞不好比超速還多」、「龜速車真的是不要上國道」、「超速過多要扣牌，這不用扣牌嗎？」