頭版痛批高市早苗　解放軍報：日本是否重返軍國主義道路？

▲解放軍報在頭版刊出評論文章，痛批高市早苗。（圖／翻攝解放軍報）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的相關言論引發中國大陸強烈不滿。解放軍官媒《解放軍報》15日在頭版刊登評論文章，要求高市早苗說明日本是否意圖重返軍國主義道路，以及是否將再度與中國人民及亞洲各國人民為敵。

《解放軍報》該篇文章的標題為「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」，文中提到，高市早苗日前在國會答辯時，公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢，「其用心極其險惡，性質極其惡劣，影響極其嚴重，後果極其危險。」

文中指出，中國政府、中國人民和中國軍隊對此強烈憤慨、堅決反對，「日方必須立即糾正，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。」

▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像）



文中痛批，高市早苗剛剛成為日本首相，就口無遮攔、妄言挑釁，成為1945年日本戰敗以來，首個在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」的日本領導人，「高市早苗無視毋庸置疑的歷史與現實，試圖將中國台灣和日本所謂的『安全利益』進行綁定，暴露了其對歷史和現實的無知，是日本右翼妄圖武力介入台灣野心的流露，無異於對中國發出武力威脅。」

文中提到，高市早苗口中所謂的「存亡危機事態」，不過是徹頭徹尾的幌子，根本騙不過世人的眼睛。歷史上，日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，鼓吹「滿蒙是日本的生命線」「大東亞共榮圈」，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

文中指出，高市早苗再度拋出所謂「存亡危機事態」的言論，其必須向日本國內和國際社會解釋清楚，「日本是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

文中強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願，是中華民族的根本利益所在，也是人民軍隊的神聖使命。在中國人民解放軍堅如磐石的決心意志和強大可靠的能力手段面前，任何外部干涉勢力都將灰飛煙滅，「我們正告日方，若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價！」