嘉義長庚達文西手術中心正式成立　國際認證提升嘉義醫療水平

▲▼ 嘉義長庚醫院先進手術獲國際認證 成立「達文西耳鼻喉頭頸手術示範教學中心」 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義長庚紀念醫院長年深耕雲嘉南地區，持續引進先進技術。近年隨著微創手術與機械手臂技術的快速發展，耳鼻喉科徐正明教授憑藉豐富臨床經驗與技術成果，通過國際認證，成立「達文西耳鼻喉頭頸手術示範教學中心」，為雲嘉南地區優先獲此認證的耳鼻喉科醫師，也象徵嘉義長庚在高精密微創手術領域邁入新里程。

嘉義長庚黃文詩副院長表示，隨著科技的進步，醫療儀器精準度與日俱進，嘉義長庚自2017年引進第四代達文西手術系統以來，徐正明教授已完成逾250例相關手術，此次通過國際原廠直覺公司（Intuitive Surgical）認證，未來將持續推動微創手術的臨床應用與教學發展，並與國內外專家密切交流經驗，精進技術能量，為地方帶來更安全與高品質的醫療照護。

嘉義縣衛生局趙紋華局長也表示，嘉義長庚持續與國際一流技術接軌，提供醫學中心級的醫療服務，徐正明教授此次獲得國際認證，展現耳鼻喉科手術技術已達國際水準，對提升嘉義整體醫療品質具有重大意義，未來將造福更多在地民眾。

徐正明教授說明，達文西機器手臂手術具備高解析三維影像與穩定操作優勢，能在狹小空間中進行細緻操作，已成為現代外科醫療的重要利器，若應用於咽喉及頸部腫瘤切除與重度睡眠呼吸中止症治療，不僅提高手術成功率與安全性，更可保留病人顏面外觀、縮短恢復期，提升生活品質，尤其雲嘉南地區口腔癌及咽喉癌盛行，過去病人常因口腔纖維化張口困難，傳統手術需鋸開下顎骨才能進行，造成外觀損傷，而達文西系統的導入，讓手術更精準、更微創，造福更多病人。