八德外役監舉辦「114年度志工組訓」　深化輔導專業與人本關懷

▲法務部矯正署八德外役監獄舉辦「114年度志工組訓」。（圖／八德外役監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署八德外役監獄13日表示，為提升志工專業知能、強化輔導成效，於11月12日於該監行政大樓簡報室舉辦「114年度志工組訓」。開幕由典獄長黃鴻禧主持，感謝志工長期投入教化輔導的熱忱奉獻，並期許志工與矯正同仁攜手合作，在收容人的心中播下希望的種子，綻放於矯正園地。

八德外役監指出，本次特邀請國立台北大學犯罪學研究所所長黃蘭媖教授以「修復式司法概論」為題專題演講。黃教授以深入淺出的方式，說明修復式司法強調的尊重、傾聽與責任承擔，並分享國內外實務案例，展示透過對話與理解，如何促進加害人悔悟、被害人療癒與社區修復，讓志工深刻體會「修復比懲罰更能帶來改變」的精神。

八德外役監提到，課程尾聲，志工踴躍交流心得，其中一位原住民志工分享，過去部落中若發生衝突，皆由耆老主持修復式儀式，雙方以道歉並宴請族人表達歉意與悔過誠意，重建和諧關係。

八德外役監表示，這樣的傳統文化與修復式司法的理念相互呼應，使在場志工對「修復」的意涵有更深層的理解，也更能體會到修復不僅是法律行動，更是人與人之間真誠連結與療癒的過程。