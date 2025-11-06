　
社會 社會焦點 保障人權

屏東分署雙11強勢拍賣！黑心豬腸廠罰5400萬　鍋爐+奧迪同步登場

▲奧迪自小客車拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

▲奧迪自小客車拍賣。（圖／屏東執行分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署響應行政院「五打七安」政策，將於11月11日上午11時舉辦全國聯合拍賣會。這次拍賣焦點為違法使用工業級雙氧水清洗豬腸、遭罰新臺幣5400萬元的食品公司，其蒸汽鍋爐、白鐵設備等將公開拍賣，另有奧迪轎車與東港土地同步登場，吸引民眾關注。

屏東執行分署為貫徹行政院「五打七安（五打：黑、金、槍、毒、詐；七安：治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安）」政策，除加強查扣義務人可供執行之財產外，特於11日（星期二）上午11時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室，同步全國13個行政執行分署舉辦五打七安、雙十一聯合拍賣會。

▲▼奧迪自小客車拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

11日上午11時，在屏東分署拍賣室將以喊價之方式拍賣義務人百○公司所有之動產，因義務人公司於114年10月1日經衛生福利部食品藥物管理署會同相關單位至義務人公司位於屏東縣內之豬內臟清洗作業場所，查獲違規使用工業級雙氧水清洗豬腸，違反食品全衛生管理法，經食管署裁處新臺幣4,800萬元在案，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計裁處5,400萬元，食管署並於114年10月13日移送行政執行分署強制執行。

屏東分署對於此類危害食品安全及國民健康之不法行為，一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，收案後立即派員至義務人公司租借之廠區進行查封相關動產，並於11日上午11時，在屏東分署拍賣室進行拍賣，拍賣標的有蒸汽鍋爐、白鐵翻檯、白鐵水漕、18吋工業壁扇等營業設備，本次將進行第一次拍賣，訂有底價，底價不公開，請應買人注意。之後屏東分署將會持續關注此類違反食品全衛生管理法之案件，以收嚇阻效果。

其次，還有2020年份出廠，深藍色1395cc奧迪AUDI小客車，以及位於屏東縣東港鄉船頭段175、176、177、1338地號之土地也將進行拍賣，機會難得，有興趣的民眾千萬不要錯過。更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.gov.tw/）查詢相關拍賣訊息。

