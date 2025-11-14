陸男子在地鐵站角落直接脫褲便便　多人模仿！事發地竟成打卡朝聖點

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧地鐵3號線「總部基地站」近日成為大陸網友們熱議焦點。一名男子在站內角落當眾脫褲排便，高清無碼畫面不知是何原因「被流出」後，讓外界感到此舉十分令人詫異。更令人不解的是，事發地點竟成為部分網友的熱門「打卡點」，有人模仿拍照留念，甚至還要排隊。當地地鐵公司證實事件屬實，警方也已介入調查。

▲一名男子在南寧地鐵站某處角落脫褲便便，該地竟成網友打卡朝聖點。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，一段男子在廣西南寧地鐵站內當眾大便的視頻（影片，下同）在網上流傳開來，甚至出現了「無碼高清版」，引發熱議。有人認為此舉太不文明，也有人認為視頻畫面應該是站內監控所拍，質疑內部監控視頻為何會在沒有打碼的情況下流傳到網路上。

據了解，男子事發地點位於南寧地鐵3號線「總部基地站」，透過畫面可以發現，男子先是到該地鐵站的某處角落區，四處張望後隨即脫褲便溺，離開前還回頭看了一眼，地面則留有排泄物。

事件曝光後，南寧軌道交通公司回應稱，畫面內容屬實，事發於11月11日，現場排泄物已清理並完成消殺作業。至於監控畫面外流問題，正在進一步排查。至於網傳「地鐵連夜張貼洗手間指示牌」的說法，該地鐵營運公司澄清為謠言，並強調全線均設有廁所與明顯標誌。