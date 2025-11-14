引水人月薪122萬！高雄港登船跌傷斷腿　休養10個月獲賠1296萬

▲港口引水人高薪但工作充滿危險。內容非本案當事人。（示意圖／航港局）

記者劉人豪／高雄報導

高雄港一名引水人工作時受傷，向輪船公司求償一年的工作損失，高雄地院審理時，證實該引水人月薪平均有122萬2726元，判輪船公司要賠償1296萬6298元。

判決指出，劉姓男子擔任2021年8月18日輪船進入高雄港的引水人，因輪船甲板上手欄杆未穩固，造成劉姓引水人爬梯登船時，處於鬆動狀態的扶手欄杆快速旋轉，劉姓引水人因而跌落，致受有左足挫傷併跟骨粉碎性骨折、右手臂內側及右腿膝蓋外側挫傷等傷害，求償1562萬7947元。

輪船管理公司認為，登船扶手欄杆並無任何設置或管理不當之欠缺，是劉姓引水人自己未抓穩登船繩梯而摔下，輪船所有權人或管理人並無過失，且就算輪船所有權人或管理人有過失，劉姓引水人當時並未注意到登船時應確認已經踩踏穩固、手握穩固扶手欄杆再登船，亦有過失，且應負主要責任。

輪船管理公司指出，劉姓引水人主張賠償項目及金額部分並非合理，且當時會簽下保證書及支票，是因受到劉姓引水人詐欺及脅迫，請求駁回劉姓引水人之訴。

法院審酌，劉姓引水人於事故發生前之6個月，每月月薪分別為109萬4845元、156萬3058元、104萬4026元、119萬110元、136萬277元及108萬4041元，共計733萬6357元，換算為每月平均報酬為122萬2726元，故劉姓引水人可請求10個月無法工作損害數額共計1222萬7260元，加上醫療看戶等費用，輪船管理公司應給付1296萬6298元，如劉姓引水人對蔡姓船東財產強制執行無效果時，輪船管理公司負1000萬元以內清償責任。