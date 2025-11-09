女歌手和人夫同宿海景飯店！正宮闖入逼簽百萬本票　法官判免賠

▲女歌手和過去男友同宿飯店時遭正宮闖入，懷疑自己被仙人跳。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／苗栗報導

某台語女歌手（以下稱D女）發過多張唱片，去年她突接到高中時期男友吳男聯絡，吳男表示已離婚，要與她到墾丁某沙灘飯店散心，兩人同宿一房時，突遭正宮帶人闖入抓包，逼她簽立和解書賠100萬元，並事後提告要D女拿出賠償金。苗栗地院審理，法官判定D女主觀上認為吳男已離婚，並無侵害配偶權，且被迫簽下和解書，也已發函撤銷，判正宮敗訴，D女免賠。

正宮控訴，D女和丈夫去年同宿墾丁某沙灘飯店2天，4月18日被她抓包後，D女當天在飯店房內簽下和解書，約定要賠100萬元，之後D女卻置之不理，提告要D女履行契約。

庭審時，D女表示，她本身是知名台語歌手，出道20多年來潔身自愛，沒有任何緋聞，只是在高中時和吳男交往過，原本在吳男婚後兩人久未往來，事發1個月前，吳男突然聯絡她到酒吧用餐，表示自己已經離婚，之後吳男得知她和她的舞群閨蜜打算到到南部散心，因閨蜜無法成行，吳男自告奮勇當司機載她到墾丁。

D女說，她認為吳男是老朋又單身才答應，又為了省錢和方便聊天，就夜宿同一房間，房型為一房一廳，可供他們分別於客廳和沙發休息，兩人並無發生親密行為。

D女指出，當天她衣著整齊在房間，正宮突然帶人闖入，不斷叫囂她侵害配偶權，還有人在門口把關不准她離開，並逼她簽和解書和本票，她不簽，正宮等人就威脅拍攝她和男子在房內的影片，說要向媒體爆料，她見對方口氣兇狠，且自己僅153公分、40多公斤，不敵正宮身材胖碩，根本不敢反抗，也怕身體和臉受傷，無法工作養家，更怕被對方毀損名譽，影響作為藝人的工作機會，最後只好簽下本票。

她認為，人夫當時毫無攔阻就讓正宮等人進房，和解書也只記載她1人賠償100萬，事後人夫又假意安慰她、拖延時間要她不要報警，她懷疑人夫在演戲，直到人夫失聯，她才驚覺自己可能遭到「仙人跳」。

法官認為，人夫自承跟D女表示自己已離婚，因而D女主觀上認為他沒有婚姻關係，並無侵害配偶權，而D女也因正宮等人脅迫才簽立和解書，事後也寄發存證信函，通知正宮撤銷和解書，正宮求償無理由，判正宮敗訴。可上訴。