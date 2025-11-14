八炯自爆赴中自首？回嗆中共懸賞通緝「獎金太少」：瞧不起台灣人

記者閔文昱／綜合報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，懸賞金最高25萬元人民幣（約105萬元新台幣）。對此，八炯13日晚間也發布〈明天飛往大陸自首！中共通緝回應聲明〉，除感謝央視幫他宣傳外，還嘲諷中共開出人民幣5萬至25萬元的懸賞金，「太低了，是瞧不起台灣人嗎？至少要一千萬我才會怕被綁架」。

八炯13日晚間在YT頻道《攝徒日記Fun TV》發布影片，針對中共指控他「煽動分裂國家」與「攻擊惠台政策」，他強調自己的「抗中保台」是「抵抗中國共產黨、保護中華民國」。他更反問，「我反中嗎？如果反中，為什麼美國、加拿大有那麼多反共中國人支持我？」強調自己「反的是共，不是中國」。

▲八炯回應遭中共通緝一事。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

影片中，八炯也引用親共網紅劉振亞（亞亞）宣傳懸賞的內容，並反諷宣布「懸賞通緝中共官員王滬寧、宋濤」，懸賞金額新台幣20萬到100萬，「以牙還牙」對等回擊。他還感謝央視報導通緝消息，認為「等於幫我做宣傳，讓更多中國人看見反共理念」。

八炯最後呼籲台灣政府應保護被中共威脅的國民，並要求相關單位禁止劉振亞入境。他強調，「我沒有官職，也不是民意代表，但我被中共通緝，是不是也該給我撐個腰？」

▼八炯、閩南狼遭到大陸泉州市公安懸賞百萬徵集犯罪線索 。（圖／翻攝自泉州公安局）