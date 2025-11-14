2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

▲蕭姓女子深夜連續撥打電話給前男友的新歡，被依跟騷罪判刑。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北蕭姓女子認為自己失戀是因為前男友愛上公司女主管，接連2個晚上瘋狂打了80多通電話給女主管嗆聲，其中1天半夜4個多小時就用隱藏號碼撥打近50通，之後又在網路上點名辱罵女主管是「偷情小三」。雖然蕭女騷擾對象並非前男友，仍罕見地被依《跟蹤騷擾防制法》起訴，台北地院也將蕭女判刑2個月、得易科罰金。

《跟騷法》立法目的是要防止因迷戀等因素，做出違反他人意願且足以影響日常活動的言行舉止，一般民眾直覺聯想到「與性或性別相關」的愛慕者瘋狂追求行為，但實際上有不少追求者會把情緒轉嫁到愛慕對象身邊的人，因此被害人的配偶、直系血親、同居親屬或「社會生活關係密切之人」，同樣是《跟騷法》保護對象，目前在司法裁判查詢系統中，有罪的相關案例不到10件。

檢警調查，蕭姓女子因為不滿陽光型男友分手後，和某公司女主管交往，懷疑2人早有情愫，因此在2024年3月的某天晚上，打了10幾通電話給女主管，女主管回撥電話詢問，卻被蕭女嗆聲「要妳好看」，之後蕭女又打了3通電話辱罵女主管。

隔天下午，蕭女把自己的門號隱藏，在10多分鐘內連打18通電話，晚上11點40分到凌晨4點，又撥打近50通電話，就在女主管不勝其擾的時候，蕭女又跑到女主管任職公司的臉書粉專留言，公然指摘、辱罵女主管介入他人感情。

女主管報警提告，檢察官認為，雖然與蕭女有感情糾紛的是前男友，但女主管屬於《跟騷法》保護的「與特定人社會生活關係密切之人」，因此依跟騷罪嫌將蕭女提起公訴，蕭女坦承犯行並表示悔意，法院改以簡易判決處刑2個月得易科罰金，全案確定。