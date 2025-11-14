　
社會 社會焦點 保障人權

2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

▲23歲的琳曼恩不停收到騷擾訊息和電話。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲蕭姓女子深夜連續撥打電話給前男友的新歡，被依跟騷罪判刑。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北蕭姓女子認為自己失戀是因為前男友愛上公司女主管，接連2個晚上瘋狂打了80多通電話給女主管嗆聲，其中1天半夜4個多小時就用隱藏號碼撥打近50通，之後又在網路上點名辱罵女主管是「偷情小三」。雖然蕭女騷擾對象並非前男友，仍罕見地被依《跟蹤騷擾防制法》起訴，台北地院也將蕭女判刑2個月、得易科罰金。

《跟騷法》立法目的是要防止因迷戀等因素，做出違反他人意願且足以影響日常活動的言行舉止，一般民眾直覺聯想到「與性或性別相關」的愛慕者瘋狂追求行為，但實際上有不少追求者會把情緒轉嫁到愛慕對象身邊的人，因此被害人的配偶、直系血親、同居親屬或「社會生活關係密切之人」，同樣是《跟騷法》保護對象，目前在司法裁判查詢系統中，有罪的相關案例不到10件。

檢警調查，蕭姓女子因為不滿陽光型男友分手後，和某公司女主管交往，懷疑2人早有情愫，因此在2024年3月的某天晚上，打了10幾通電話給女主管，女主管回撥電話詢問，卻被蕭女嗆聲「要妳好看」，之後蕭女又打了3通電話辱罵女主管。

隔天下午，蕭女把自己的門號隱藏，在10多分鐘內連打18通電話，晚上11點40分到凌晨4點，又撥打近50通電話，就在女主管不勝其擾的時候，蕭女又跑到女主管任職公司的臉書粉專留言，公然指摘、辱罵女主管介入他人感情。

女主管報警提告，檢察官認為，雖然與蕭女有感情糾紛的是前男友，但女主管屬於《跟騷法》保護的「與特定人社會生活關係密切之人」，因此依跟騷罪嫌將蕭女提起公訴，蕭女坦承犯行並表示悔意，法院改以簡易判決處刑2個月得易科罰金，全案確定。

11/12 全台詐欺最新數據

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣
快訊／坤達、修杰楷、陳柏霖全起訴　12人名單曝光
4顆黃金果988元　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣
「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費
台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」
板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

電話轟炸還亮保險套　瘋狂追求女房仲慘了

電話轟炸還亮保險套　瘋狂追求女房仲慘了

彰化一名房仲化名「大明」，因長期騷擾女同事，不僅遭刑事法院依跟騷法判刑2月確定，被害人更進一步提起民事訴訟求償250萬元。法院審理發現，陳男無視女方拒絕，不僅電話、LINE轟炸，更在超商見面時故意展示手機背面的保險套，暗示發生性行為，最終判決應賠償10萬元精神慰撫金，但其餘求償因舉證不足遭駁回。

台中某科大生整天失聯　被發現陳屍租屋處

台中某科大生整天失聯　被發現陳屍租屋處

中華電信汰舊換新作業台南柳營區622、623電話恐中斷數分鐘

中華電信汰舊換新作業台南柳營區622、623電話恐中斷數分鐘

他44歲長超帥　60歲婦3度求婚想生孩

他44歲長超帥　60歲婦3度求婚想生孩

媽常用聯絡人名單「她一看笑哭」　一票秒懂

媽常用聯絡人名單「她一看笑哭」　一票秒懂

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

