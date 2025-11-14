燒仙草、霜淇淋、咖啡「買1送1」　超商周末3天優惠懶人包

▲7-11連續3天燒仙草買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

周末五六日喘口氣，超商紛紛推出優惠！7-ELEVEN 在11月14日至16日連續3天，推出CITY TEA暖心燒仙草「買1送1」，萊爾富也有多款指定咖啡買1送1。

★7-ELEVEN

●超值五六日

7-ELEVEN自11月14日至11月16日「超值五六日」，咖啡、茶飲、泡麵、零食等都有優惠：

◾CITY CAFE大杯燕麥拿鐵（冰／熱），任選2杯99元。

◾CITY CAFE冰文旦肉肉美式咖啡、冰文旦肉肉青茶，任選2杯99元。

◾CITY PRIMA水果冰磚美式系列，第2杯10元。

◾CITY TEA小葉紅茶，3杯100元。

◾CITY TEA暖心燒仙草、懷舊鳳梨冰，同品項買1送1。

◾!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR英曙格雷紅茶／小葉紅茶，3杯100元。

◾!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR情人果椰果烏龍、青茶／鮮爽蜜蘋果風味紅茶／冰荔枝寒天烏龍、青茶，任選2杯120元。

◾士力架花生巧克力／杏仁巧克力，第2件10元。

◾不倒翁金拉麵原味杯麵、農心辛辣白菜風味拉麵（包）、双響泡鹽味豚骨湯麵，買2送2。

◾維力炸醬麵重量碗／維力辣炸醬麵重量碗，第2件5折。

◾韓國Sweetory切達起司餅乾、卡門培爾起司餅乾，買2送2。

◾SF海苔捲（原味／辣味）蠟筆小新版3g、SF玉米棒墨西哥辣雞進擊的巨人款，第2件3折。

◾瑞士Kagi黑巧克力風味威化餅乾，第2件10元。

◾韓國X5花生巧克力風味捲心酥，加1元多1件。

◾日本AH世界級美味布朗尼、澳洲Bulla特濃雙層巧克力雪糕，第2件10元。

◾栗庵甘栗仁120g、栗庵烤紅春香地瓜，特價39元。

◾韓國爸爸的農場蘋果汁180ml，特價39元。

◾麒麟一番搾500cc罐，2件89元。

◾瑞穗鮮乳紅豆雪糕，3支100元。

◾日本NIJIYA黑糖撞奶風味雪派／海鹽太妃糖雪派，任選買2送2。

◾AB+無加糖優格200g／AB+綜合莓果優格200g，第2件5折。

◾統一麵蔥燒牛肉風味（包）／（袋）5入裝、統一麵肉燥風味（包）／（袋）5入裝，同品項2件8折。

◾星太郎超寬條餅雞汁口味，買3送3。

◾PASEO柔韌舒適3層抽取衛生紙100抽，買1送2。

◾UD嬰兒濕巾10抽、DUSKIN水垢清潔劑750g，買1送1。

◾哈根達斯可可巧酥冰淇淋迷你杯、抹茶巧酥冰淇淋迷你杯，2件159元。

▼7-11超值五六日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●冰品優惠

7-11 雪淋霜推出「泰式奶茶」與「玫瑰鹽焦糖」兩款人氣口味，即日起至11月25日購買任兩支可加贈焦糖布丁醬一個；每周五、六、日憑icash Pay或icash2.0支付，再享全口味「買1送1」。

▲霜淇淋指定支付買1送1。（圖／業者提供）



酷聖霜推出全新「栗子提拉米蘇霜淇淋」，結合進口栗子泥與濃郁義式咖啡香，即日起至12月9日的每周五六日，同樣享icash Pay或icash2.0指定支付「買1送1」優惠。

●咖啡寄杯優惠

7-11即日起11月21日在OPENPOINT行動隨時取推出「咖啡分享季」，CITY CAFÉ、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠飲品「11杯組合價」：

◾ 大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾，11杯組合價480元，最多省215元。

◾ 特大杯厚乳拿鐵／榛果燕麥風味拿鐵，11杯組合價690元，最多省300元。

◾ 風味飲指定熱飲（榛果、黑糖、焦糖、抹茶、厚乳等），11杯組合價490元，最多省225元。

◾ 咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶，11杯組合價570元，最多省255元。

◾ 大杯燕麥拿鐵，11杯組合價570元，最多省255元。

◾ 中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵，11杯組合價660元，最多省440元。

▼OPENPOINT行動隨時取「咖啡分享季」。（圖／業者提供，點圖可放大）



★全家

全家便利商店11月14日至16日推出「康康5優惠」，精選商品買1送1：

◾杜老爺特級冰淇淋甜筒，原價45元，買1送1。

◾FMC檸檬氣泡水，原價29元，買1送1。

◾農心辣白菜泡菜拉麵，原價49元，買1送1。

◾利口樂 原味草本無糖潤喉糖，原價52元，買1送1。

▼全家買1送1優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至11月25日，多款指定咖啡「買1送1」；在APP還有響應普發萬元，即日起至12月23日推出「萬元咖啡慶」，可用1萬元入手「大杯美式450杯」（原價20,250元），平均每杯不到23元，「大杯拿鐵350杯」（原價19,250元）平均每杯僅28.5元，約52折。

▲萊爾富推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富門市咖啡優惠（即日起至11月25日）：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。

◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。

◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。

◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

●萬元咖啡組一杯不到23元

萊爾富自11月11日至12月23日推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯1萬元（原價20,250元），平均每杯僅22.2元，等同5折。大杯拿鐵350杯同樣1萬元（原價19,250元），平均每杯僅28.5元，約52折。活動咖啡可兌換至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。