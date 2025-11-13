館長才喊被民進黨害死　宣布便當店復活：氣死你們

▲館長才說自己便當副業不做了，又迎來鬼轉。（圖／翻攝YT「館長惡名昭彰」）

圖文／鏡週刊

網紅館長陳之漢日前宣布，他砸重金開的副業便當店「True飯」本月底結束營業，粉專同步跟大家「珍重再見」，但事情迎來鬼轉，館長昨晚宣布要繼續開下去，要氣死大家。

館長「True飯」生意差 痛批：被民進黨害死

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長日前在直播上，表示自從爆非洲豬瘟後，這7、8天都沒東西賣，現在人也不買，「我真的被這偉大民進黨害死」，他稱，「True飯」的滷肉飯是用豬肉、脆皮燒肉、叉燒及排骨都是豬肉，都非冷凍豬，但現在人家回來買也不太買，沒有人敢來買，「由於這次非洲豬瘟，我決定我們那個True飯就到月底」。

▲館長「True飯」昨宣布珍重再見，5小時後又宣布開始營業。（圖／翻攝YT「館長惡名昭彰」）

粉專才宣布珍重再見 館長轟遭造謠：繼續營業氣死你們

館長便當店將結束營業消息一出迅速引發討論，沒想到事情迎來反轉，館長稱自己就說了他有流量，「新聞開始全面造謠」，所以自己宣布便當店繼續營業，「氣死你們」。

事實上，「True飯」昨下午的確發文宣布這個月底（11/30）結束營業，並說「雖然有些不捨，但仍由衷感謝每一位喜歡TRUE飯的你」，不少小草相當難過，表示希望能夠再開在其他地方；但也有網友大酸「吃不到電風扇吹的燒肉了」「老闆名聲臭成這樣，倒店剛好而已」。

時隔5小時候，「True飯」粉專再次發文，表示「我結束營業，我又開始營業惹~~~」，指他們聽見了粉絲的心聲，老闆館長於心不忍「咬著牙也要撐下去」，宣布繼續營業，同時也說將推出新菜色。



更多鏡週刊報導

豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎

「這是最棒的升旗典禮」 館長看五星旗飄揚狂喊感動：我們中國越來越強

回應斬首賴清德風波！館長怒嗆警政署 曝原委喊「我在保護台灣」：免受武力統一