鳳凰颱風海警才解除…對岸海警船侵擾金門水域！海巡強勢驅離

記者鄭逢時／金門報導

近日鳳凰颱風襲台，使各地區天氣海象十分不穩定，就在全國專心防颱之際，對岸海警趁颱風警報剛解除，即再度突擊侵擾金門水域，海巡立即調度巡防艇前推對應，強勢驅離。

▲鳳凰颱風海警昨晚解除，對岸海警接踵侵擾金門。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

海巡署金馬澎分署第十二巡防區13日7時許，偵獲關閉船舶自動識別系統之中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署；上午9時，對岸海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，自烈嶼南方航入我國水域，並以縱隊方式向東航行。

海巡署4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控，阻擋對岸海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求對岸海警船轉向航離，對岸海警船在我方巡防艇併航監控下，於11時航出金門限制水域。

海巡署表示，此次侵擾距離前次已逾一個月，不排除陸方藉由間歇性、改變頻率之模式，企圖測試我方有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力；面對對岸海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控對岸海警船動態，秉持堅定的執法立場周全應對。