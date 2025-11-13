　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

G7外長今年第四度為台海和平穩定發聲　外交部：維持現狀是國際共識

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

G7外長聯合聲明重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。外交部今（13日）表達高度歡迎與誠摯感謝。外交部長林佳龍指出，這是G7外長今年第四度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已經是國際共識。

外交部表示，七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間11月12日在加拿大尼加拉舉行G7外長會議，並於會後發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

外交部提到，G7鼓勵以建設性對話和平解決兩岸事務，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定的重視及支持台灣國際參與，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部長林佳龍指出，這是G7外長今（2025）年第四度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已經是國際共識；此外，也肯定G7外長今年再次表達對台灣國際參與的支持。外交部歡迎友盟夥伴持續在國際場合表達對台海和平穩定的重視及支持。台灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。外交部也將持續推動「總合外交」，向國際社會展現台灣參與國際多邊合作的貢獻。

外交部指出，此次加拿大也邀請巴西、印度、沙烏地阿拉伯、墨西哥、韓國、南非及烏克蘭等國外長出席G7外長會議，共同討論海事安全及繁榮、關鍵礦物、經濟韌性與能源安全。

 
11/11 全台詐欺最新數據

G7外交部林佳龍台海和平外長

