生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！空拍畫面曝　網驚：太強大

▲▼ 。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用） 

▲泉月樓行館的地板依然乾爽。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

受到鳳凰颱風影響，宜蘭多處出現淹水狀況，不過，位在冬山鄉的「泉月樓行館」則是乾爽、平靜，業者11日就在臉書上發文表示，「防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方！」當天的空拍畫面曝光後，也引起網友討論。

泉月樓行館11日在臉書粉專發文表示，冬山淹整片時，泉月樓仍然乾爽、平靜，「防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方！」業者12日也再發文指出，雖然當時已經沒有下雨，但外頭的水位仍高，所幸「我們的防災應對完善，整棟建築與園區都維持良好狀態」，客人仍能在房內泡茶，與風雨保持剛好的距離。

畫面曝光後，讓不少網友都留言直呼，「這個閘門做得很好」、「這太強了，地面居然連滲水都沒有」、「真的有危機意識」、「太強了這防水閘門」、「好厲害」、「太強大的防水閘門」、「這個擋水牆很強耶，地面不是平坦的，居然還可以擋，而且圍牆都沒有破洞」、「低窪地區有提早準備，真的有厲害了」。

稍早泉月樓行館再發文表示，宜蘭這次受到的影響不小，很多地方都出現淹水、停電、道路中斷的狀況，辛苦所有在第一線處理災情的人員。接著業者指出，泉月樓目前狀況良好，營運正常、環境平穩，附近道路的水位也退了，看到大家很關心閘門，「但泉月樓想讓您看到的不只是那一道門，而是門後的用心」，也邀請大家親自走進泉月樓，感受他們的每一處細節。

本文經「宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa」授權引用

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本流感大爆發！　東京發布流行警報
堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈喊「吃心臟病藥」
陳文茜宣布停止免疫療法：我自行宣告康復！
嚴堵豬瘟！「首次非故意免罰」取消　初犯就罰20萬
不讓詐團過太爽！　行政院修法增「禁奢條款」
停班課標準多年未改「東北季風就達標！」　鄭明典：應有更合理準
快訊／萬人連署「國高中改10點上課」！　教育部駁回

宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！空拍畫面曝　網驚：太強大

颱風天「人機車搭竹筏」上班　宜蘭女身分曝光

12日上午，宜蘭縣五結鄉積水嚴重，一名護理師堅持崗位為了趕到醫院上班，由父親以涉水方式在旁撐著竹筏，讓她及機車一度度過淹水區域上班，畫面感全國民眾。羅東博愛醫院小兒科主治醫師張永青今（13日）PO文曝光女主角的身分，他說「我家的兒童病房護理師」，她不僅是對病人的責任，更是出自對同事的愛。網說：「超感動」、「眼淚直流的感覺」、「溫暖，值得分享」。

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

