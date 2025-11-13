宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！空拍畫面曝　網驚：太強大

▲泉月樓行館的地板依然乾爽。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

受到鳳凰颱風影響，宜蘭多處出現淹水狀況，不過，位在冬山鄉的「泉月樓行館」則是乾爽、平靜，業者11日就在臉書上發文表示，「防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方！」當天的空拍畫面曝光後，也引起網友討論。

泉月樓行館11日在臉書粉專發文表示，冬山淹整片時，泉月樓仍然乾爽、平靜，「防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方！」業者12日也再發文指出，雖然當時已經沒有下雨，但外頭的水位仍高，所幸「我們的防災應對完善，整棟建築與園區都維持良好狀態」，客人仍能在房內泡茶，與風雨保持剛好的距離。

畫面曝光後，讓不少網友都留言直呼，「這個閘門做得很好」、「這太強了，地面居然連滲水都沒有」、「真的有危機意識」、「太強了這防水閘門」、「好厲害」、「太強大的防水閘門」、「這個擋水牆很強耶，地面不是平坦的，居然還可以擋，而且圍牆都沒有破洞」、「低窪地區有提早準備，真的有厲害了」。

稍早泉月樓行館再發文表示，宜蘭這次受到的影響不小，很多地方都出現淹水、停電、道路中斷的狀況，辛苦所有在第一線處理災情的人員。接著業者指出，泉月樓目前狀況良好，營運正常、環境平穩，附近道路的水位也退了，看到大家很關心閘門，「但泉月樓想讓您看到的不只是那一道門，而是門後的用心」，也邀請大家親自走進泉月樓，感受他們的每一處細節。

本文經「宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa」授權引用