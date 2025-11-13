　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4歲童比中指被虐成植物人！兄也挨揍　幼稚園發現傷痕只拍照沒通報

▲▼虐童 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鄭姓男子推女友的兒子去撞牆，導致男童頭部重傷變成植物人 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名鄭姓男子不滿同居女友生的一對兒子吃餅乾掉屑，氣得罰兄弟檔掃乾淨後半蹲，其中4歲小兒子不滿被體罰，對鄭姓男子比中指，鄭男當場理智線斷裂，竟將男童抓去撞牆，害他慘變植物人，鄭男今（13）日被依妨害幼童發育等罪嫌起訴。然而，檢警調查過後，發現男童並非第一次被虐，先前幼兒園老師就多次發現男童身上瘀痕並有拍照紀錄，疑似錯過黃金搶救時間，社會局表示，若幼兒園知悉未通報，將依兒少法開罰，最高可處６萬元。

今年9月15日晚間，鄭男與同居女友及她的2名兒子同住，當時4歲劉姓男童與10歲哥哥在家吃餅乾，餅屑掉滿地，鄭男不滿孩子「吃得亂七八糟」，命兩人掃乾淨後罰半蹲。

劉童不甘被罰，竟朝鄭男比中指挑釁，鄭男氣得當場爆走，一把揪住4歲劉童，狠將他抓去撞後陽台牆壁，事後劉童頭部劇痛、頭暈，連續喊了三天「頭好痛」，卻沒人理會，直到第4天早上突然昏倒，母親和鄭男嚇得將小兒子送急診。

院方檢查發現，劉童顱內嚴重出血，送進加護病房仍陷昏迷，昏迷指數僅3，已成植物人，立即通報社會局、警方，檢方朝重大兒虐偵辦。

社會局立即安排兒保醫療中心提供4歲男童醫療救治與緊急安置，經過進一步訪談調查，發現男童不是第一次受虐，他所就讀的幼兒園在今年2、4、5月就曾發現男童臉部有瘀青、大腿外側有咬痕，教保員甚至有拍照做紀錄，但並未依規定通報兒虐。

▲▼虐童 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢警和高醫醫療團隊討論虐童案情。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不僅4歲弟弟遭虐，檢警也發現，9歲大的哥哥也曾因沒帶聯絡簿回家，被鄭姓男子以木棍痛毆，身上出現多處傷痕。社會局立即訪查親屬，將哥哥移至親屬家提供安全保護照顧，並向法院為這對小兄弟聲請緊急保護令，禁止鄭姓男子與母親再度施暴，市府也依職權對施虐者提獨立告訴。

社會局表示，4歲劉小弟目前被安置在機構照顧，持續接受醫療復健；9歲的哥哥則交由親屬照顧，情況良好。目前施虐的鄭姓男子被禁止接觸兄弟，生母可於社會局同意與監督中探視案兄弟，並須配合接受家庭處遇計畫及親職教育輔導。

由於檢方調查指出，劉小弟於幼兒園就讀期間曾有傷勢而未通報，社會局今日獲悉後，表示將依警方調查資料查辦，如果幼兒園知悉未通報，將依兒少法第53條通報規定，處新臺幣6000元以上6萬元以下罰鍰。

11/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

高雄兒虐植物人吃餅乾中指社會局

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

