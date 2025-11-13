　
政治

挺何志偉？　許信良評綠營桃園市長人選：年輕、別搞仇恨值競選

▲▼前民進黨主席、前桃園縣長許信良。（圖／記者黃國霖攝）

▲前民進黨主席、前桃園縣長許信良。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨各縣市首長參選人選陸續出爐，而桃園市採徵召方式，目前總統府副秘書長何志偉與民進黨立委王義川都被視為熱門人選。民進黨前主席、前桃園縣長許信良今（13日）分享對桃園市長人選看法，他是老主席，不便談具體人選，但以個人經驗，年輕首長會更佔優勢、更受歡迎，而過去在桃園擔任縣市長者都是全國性政治人物，因此他希望這次也是專業政治人物，而非玩票的，也不要用仇恨值競選。被問及怎麼看何志偉喊有機會全力以赴，許信良說，當然祝福，絕對祝福、由衷祝福。

民進黨桃園市長誰參選備受矚目，包括總統府副秘書長何志偉（43歲）、民進黨立委王義川（53歲）和法務部次長黃世杰（46歲）都被點名，其中又以何志偉和王義川討論熱度最高。民進黨前主席、前桃園縣長許信良今（13日）下午接受媒體聯訪時，被問及心中是否有人選，或認為不錯的？

許信良說，他是老主席，不便談具體人選，首先若以他當桃園縣長經驗，他當縣長時是37歲，吳伯雄當縣長時34歲，朱立倫、吳志揚和鄭文燦約都40歲左右。他認為，桃園是全台灣人口最年輕的縣市，很多在台北、新竹上班的都住桃園，桃園是個年輕的地方，若其他條件一致，年輕的首長會更受歡迎、更佔優勢。

許信良指出，第二，桃園歷屆縣市長吳伯雄、朱立倫和他都當過政黨主席，而呂秀蓮則是擔任過副總統，在桃園擔任首長的人都是全國性的政治人物，有非常大的政治發展潛力。他認為擔任桃園市長也要是職業、專業的政治人物，在政治上有發展潛力，不要是個玩票的。

除此之外，許信良認為，桃園市長人選最好要真正關心人民疾苦、弱勢族群，因為桃園年輕人多，工人也多，高科技產值也非常高，超過新竹縣市。「今天我們台灣最嚴重的問題是什麼呢？就是少子化」。他喜歡真正關心社會福利、關心弱勢族群的桃園市長，「我希望我們桃園市長，是年輕人，是有學養的人，是一個關心弱勢族群的人」。

至於怎麼看民進黨在北北桃都應有「大咖」親征？許信良認為，這些地方是由黨主席決定、徵召，相信黨主席會做通盤考量。北北桃目前都是國民黨執政，若民進黨能贏回一個縣市，對民進黨整體而言都非常有鼓舞作用，這是黨主席的權力，相信他會做出明智決定。

許信良也期盼，有志者能盡快表態，因為現任桃園市長張善政民調相當好，支持度也相當高，而他也是個學經歷非常好的人，當過行政院長，民進黨要挑戰現任桃園市長非常不容易也非常辛苦。「他的優點，你要有；他的缺點，你沒有」，就是相對重要的優勢，也是民進黨徵召人選很重要的考量。

談及仇恨值，許信良指出，他不希望用仇恨值競選。他在選桃園縣長時，是在激烈衝突下當選，中壢事件至今已48年，因此他希望不只是桃園，在全台灣都不要用歷史的仇恨動員。台灣是在世界上值得驕傲的民主國家，無論中央還是地方，都不要用歷史仇恨去動員，而是在正常民主政治下進行政黨對抗，用政策、參選人個人條件以及對政治的積極性等競選。

許信良進一步說明，桃園是全台灣年輕人最多的地方，外來人口也非常多，選舉除了看政黨基本盤，就是看中間選民，而藍綠在桃園基本盤差不多，因此勝敗會決定在中間選民，包括大多數的年輕人，「大多數年輕人其實對藍綠呢，並沒有特別偏愛」，誰能爭取到中間選民支持，誰就更有機會當選桃園市長，這也是民進黨在提名、徵召時應考量的因素，要選能夠贏得選舉的人。

媒體也問到，怎麼看何志偉在黃暐瀚節目上說，若有機會一定會全力以赴？許信良回應，「我當然祝福啦，好不好？絕對的祝福，而且由衷的祝福」。

11/11 全台詐欺最新數據

快訊／日本流感大爆發！　東京發布流行警報
堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈喊「吃心臟病藥」
陳文茜宣布停止免疫療法：我自行宣告康復！
嚴堵豬瘟！「首次非故意免罰」取消　初犯就罰20萬
不讓詐團過太爽！　行政院修法增「禁奢條款」
停班課標準多年未改「東北季風就達標！」　鄭明典：應有更合理準
快訊／萬人連署「國高中改10點上課」！　教育部駁回

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

最難交到知心好友星座Top 3

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

