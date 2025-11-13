挺何志偉？　許信良評綠營桃園市長人選：年輕、別搞仇恨值競選

▲前民進黨主席、前桃園縣長許信良。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨各縣市首長參選人選陸續出爐，而桃園市採徵召方式，目前總統府副秘書長何志偉與民進黨立委王義川都被視為熱門人選。民進黨前主席、前桃園縣長許信良今（13日）分享對桃園市長人選看法，他是老主席，不便談具體人選，但以個人經驗，年輕首長會更佔優勢、更受歡迎，而過去在桃園擔任縣市長者都是全國性政治人物，因此他希望這次也是專業政治人物，而非玩票的，也不要用仇恨值競選。被問及怎麼看何志偉喊有機會全力以赴，許信良說，當然祝福，絕對祝福、由衷祝福。

民進黨桃園市長誰參選備受矚目，包括總統府副秘書長何志偉（43歲）、民進黨立委王義川（53歲）和法務部次長黃世杰（46歲）都被點名，其中又以何志偉和王義川討論熱度最高。民進黨前主席、前桃園縣長許信良今（13日）下午接受媒體聯訪時，被問及心中是否有人選，或認為不錯的？

許信良說，他是老主席，不便談具體人選，首先若以他當桃園縣長經驗，他當縣長時是37歲，吳伯雄當縣長時34歲，朱立倫、吳志揚和鄭文燦約都40歲左右。他認為，桃園是全台灣人口最年輕的縣市，很多在台北、新竹上班的都住桃園，桃園是個年輕的地方，若其他條件一致，年輕的首長會更受歡迎、更佔優勢。

許信良指出，第二，桃園歷屆縣市長吳伯雄、朱立倫和他都當過政黨主席，而呂秀蓮則是擔任過副總統，在桃園擔任首長的人都是全國性的政治人物，有非常大的政治發展潛力。他認為擔任桃園市長也要是職業、專業的政治人物，在政治上有發展潛力，不要是個玩票的。

除此之外，許信良認為，桃園市長人選最好要真正關心人民疾苦、弱勢族群，因為桃園年輕人多，工人也多，高科技產值也非常高，超過新竹縣市。「今天我們台灣最嚴重的問題是什麼呢？就是少子化」。他喜歡真正關心社會福利、關心弱勢族群的桃園市長，「我希望我們桃園市長，是年輕人，是有學養的人，是一個關心弱勢族群的人」。

至於怎麼看民進黨在北北桃都應有「大咖」親征？許信良認為，這些地方是由黨主席決定、徵召，相信黨主席會做通盤考量。北北桃目前都是國民黨執政，若民進黨能贏回一個縣市，對民進黨整體而言都非常有鼓舞作用，這是黨主席的權力，相信他會做出明智決定。

許信良也期盼，有志者能盡快表態，因為現任桃園市長張善政民調相當好，支持度也相當高，而他也是個學經歷非常好的人，當過行政院長，民進黨要挑戰現任桃園市長非常不容易也非常辛苦。「他的優點，你要有；他的缺點，你沒有」，就是相對重要的優勢，也是民進黨徵召人選很重要的考量。

談及仇恨值，許信良指出，他不希望用仇恨值競選。他在選桃園縣長時，是在激烈衝突下當選，中壢事件至今已48年，因此他希望不只是桃園，在全台灣都不要用歷史的仇恨動員。台灣是在世界上值得驕傲的民主國家，無論中央還是地方，都不要用歷史仇恨去動員，而是在正常民主政治下進行政黨對抗，用政策、參選人個人條件以及對政治的積極性等競選。

許信良進一步說明，桃園是全台灣年輕人最多的地方，外來人口也非常多，選舉除了看政黨基本盤，就是看中間選民，而藍綠在桃園基本盤差不多，因此勝敗會決定在中間選民，包括大多數的年輕人，「大多數年輕人其實對藍綠呢，並沒有特別偏愛」，誰能爭取到中間選民支持，誰就更有機會當選桃園市長，這也是民進黨在提名、徵召時應考量的因素，要選能夠贏得選舉的人。

媒體也問到，怎麼看何志偉在黃暐瀚節目上說，若有機會一定會全力以赴？許信良回應，「我當然祝福啦，好不好？絕對的祝福，而且由衷的祝福」。