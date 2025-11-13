內湖母女遭詐離世！修復式司法過程曝　催淚一幕：家屬擁抱失言警

▲犯保士林分會偕士林地檢署辦理「那些受傷的臉孔」電影賞析談修復傷痛裂痕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署與犯保協會士林分會今（13）日舉辦《那些受傷的臉孔》電影賞析座談，主任檢察官盧惠珍以電影帶領與會者理解修復式司法的核心精神。檢察長張云綺表示，司法不只定紛止爭，更要撫平創傷，「刑罰能處理罪，卻處理不了痛」，強調修復式司法能讓被害人、加害人與家屬在對話中看見真相、開始癒合。

在電影情緒的延伸下，邱獻民檢察官分享今年社會高度關注的內湖母女遭詐騙輕生案。這起案件發生於去年底，55歲甯母與28歲任職會計師的女兒，因為誤信詐騙集團假冒投資群組，陸續投入積蓄與借款逾1200萬元。報案數日後，劉姓警員致電補作筆錄時，拿著電話筒喃喃自語說「不會自殺了吧？」、「喔，妳還活著喔？」再次傷透2人心，短短2天後，母女陳屍家中，只留下兒子獨自面對瓦解的人生。

邱檢表示，啟動修復式司法後第一次與家屬碰面時，甯家兒子冷靜得異常，只輕聲說：「我只是想知道，她們經歷了什麼。」那份壓抑的平靜比哭泣更讓人心疼。

▲士林地檢署辦理「那些受傷的臉孔」電影賞析，談修復傷痛裂痕。（圖／記者黃宥寧攝）

隨著修復程序推進，家屬的情緒轉向理解。程序最後，在時任內湖分局長的蕭惠珠邀請下，甯子與警員們一起吃了頓簡單的飯。邱檢說：「那不是和解的儀式，只是一個象徵，代表他願意讓心放下一點點，願意再往前走一步。」

接著由本案修復促進者戴毓穎分享會談歷程。她說，劉姓員警20多歲，事件後飽受壓力、失眠憔悴，第一次見面時「整個人像被掏空」，他自學日文考到 N1、工作認真，卻因情緒感受力弱、焦慮時會自言自語，才在電話尚未意識到接通時脫口說出那句傷人的話。「他沒有惡意，但那句話卻成了壓垮一個家庭的最後一根稻草。」

▲與會的學習司法官與犯保協會同仁全程安靜聆聽，許多人在座談過程中不斷低頭記筆記 。（圖／記者黃宥寧攝）



會談開始時，家屬情緒激動甚至質問：「你怎麼可以連演都不演？你是警察耶！」真正的轉折出現在後段，甯子的另名家屬突然起身走向劉員，柔聲問：「我可以抱你嗎？」劉員愣住了，像第一次被擁抱般拘謹，最後整個人鬆了下來。家屬拍著他的背說：「我們沒有怪你…你們2個都是可憐的孤兒，要好好活下去。」現場瞬間安靜，只剩眼眶發熱。

最後，劉員深深鞠躬道歉，並提出願意支付3萬元協助後續訴訟費用。戴毓穎說：「那不是赦免，而是理解；不是遺忘，是把悲傷放回可以承受的位置。」

座談最後，檢察長張云綺指出，刑罰能讓加害人受責，但被害人的傷口，往往需要透過修復才能真正縫合。犯保士林分會主委林志銜也說，修復式司法讓彼此重新看見真相，共同面對犯罪後果、重建破裂的人際關係。