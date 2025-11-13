貓奴也狂搶「CAT-9527」　得標金額驚呆！他噴笑：可愛死了台灣人

▲CAT車牌總計有6560支車牌，標出2193支車牌，總計標價金額2025萬元。（圖／交通部提供）



網搜小組／劉維榛報導

傳奇車牌號碼「CAT」競標出爐， 最受矚目的「CAT-8888車牌」以57萬6千元天價得標，就連「CAT-7777」是以27萬1000元得標，展現貓奴們的驚人號召力與購買實力。還有網友眼尖發現，「CAT-9527」也以59000元標走，笑虧「可愛死了台灣人！」

一名網友在Threads表示，查看監理所網站「CAT」貓奴系列車牌競標結果，他眼尖發現「CAT-9527」居然被競標41次，最後駕駛是以5萬9000元抱走，讓原PO笑虧「可愛死了台灣人！」

底下網友熱議，「9527這真是經典啊」、「等到有DOG的開頭，更配9527了」、「男生真的願意使用9527嗎」、「好可愛喔，9527耶」、「我社區地下室有台9527欸，但有這麼貴嗎，看他沒什麼在保養車子」、「9527是不是年輕一點的人要問ChatGPT了？時代的眼淚我哭」、「靠腰我想說哪來的配音」、「絕命車牌也太搶手了吧」。

事實上，除了CAT-8888 成為標王之外，此外連續數字被列為「一級車牌」，起標底價為6000元，其餘7組也開出高價，「CAT-1111」以13萬1000元得標、「CAT-2222」以13萬2000元得標、「CAT-3333」以10萬1000元得標、「CAT-5555」以20萬3000元得標、「CAT-6666」以20萬6000元得標、「CAT-7777」以27萬1000元得標，而「CAT-9999」則以20萬1000元得標。

基隆監理站副站長余南勇表示，指出，尾數8、9等號牌也是熱門車號，包括CAT-5588（尾音發發）結標金額為13萬6000元、CAT-6688（有六六大順及發財意涵）結標金額為8萬1000元、CAT-7788（尾音發發）結標金額為4萬9000元。

▲CAT-8888吸引130次激烈競標，開出高達57萬6000元決標金額。（圖／基隆監理站提供，下同）



至於「9527」到底代表什麼意思？看過《唐伯虎點秋香》的人，一定記得這句台詞「9527就是你的終身代號，開始做事！」片中周星馳飾演的唐伯虎，為了親近秋香（鞏俐飾），於是到了華夫人（鄭佩佩 飾）家中，成了伴讀書僮「華安」。一開始，他只是個僕人，只能用「9527」代碼來稱呼。

關於「9527」的背後含意，過去外界眾說紛紜，直到該片導演李力持親自出面說明，才解開多年以來的疑惑。據港媒《香港01》報導，李力持表示，「原意其實是粗口，但電影中不可以直接說髒話，其實都是一種次文化，觀眾又容易接受。」

而所謂的髒話，其實是粵語諧音延伸而成，9在廣東話中的諧音近似「鳩」，也就是男性生殖器的意思；5則是代表「唔」，即國語的「不、不能」；2的粵語諧音則相當於容易的「易」；7是「出」，因此組合起來整句話就是「鳩唔易出」，再轉個彎翻譯成台灣使用的國語，意思就是「屌不容易出來」之意。此外，也有網友接著延伸，解釋成形容人「該硬起來的時候不硬」。

另外，這串數字到了台灣PTT之後，因為唐伯虎在劇中講述自己身世的數來寶，讓華夫人和侍女皆「身心舒暢」，紛紛在心中吶喊：「謝謝你啊，9527！」被網友拿來當作趣味性表達「謝謝你、感謝」的流行用語。

▼不少網友忍不住以「招財貓」來形容這批車牌。

