政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，副院長施俊吉。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國安會諮委、行政院副院長施俊吉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對台美關稅談判，外媒Politico於13日報導指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。對此，曾任國安會諮委、行政院副院長的施俊吉表示，台灣必須拒絕美國的需索，這項介於10.85兆至17.05兆的新台幣鉅資，是好幾代台灣人的積蓄，「我們這一代人有什麼權力能將它送給美國人」。

施俊吉表示，美國總統川普強迫日韓投資美國，日本5,500億美元、南韓3,500億美元。台灣是否也被脅迫投資美國，金額又是多少？政府從來不說！但傳言金額介於日韓之間。

施俊吉指出，台日韓三國之外，只有歐盟被要求投資6,000億美元，「為何如此？美國從不諱言：凡需美國軍事保護的國家，即須掏錢投資美國（以色列除外）」。

施俊吉認為，美國敢強行需索，仗的就是，美國如果退出北大西洋公約組織，歐盟的軍事防務將鬆弛，歐盟的軍費會增加；日本需要美國的核子保護傘及美軍協防北韓與中俄；南韓仰賴美國共同抵禦北韓；而台灣則期待美國會阻止中國武力犯台。

施俊吉表示，需要美國協助是真，但美國在歐日韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約，所以確實依賴美軍。但是美國在台既無駐軍也沒有協防條約，而且一直採取「戰略模糊」策略，從不承諾中國如果犯台，美國會出兵干涉。

他認為，理智的台灣人早已接受現實，認定自己的國家要自己保護，所以美國沒有道理要求台灣比照歐日韓，就像美國沒有道理也從來不敢要求越南、馬來西亞，以及新加坡鉅額投資美國一樣。

「台灣必須拒絕美國的需索！」施俊吉表示，因為這項介於台幣10.85兆至17.05兆的鉅資是好幾代台灣人的積蓄，「我們這一代人有什麼權力能將它送給美國人」。

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／股王漲停飆天價！　打破台股歷史紀錄
黃明志傳晚上獲釋！　保釋流程曝
李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇14秒片震撼萬人
快訊／黃沐妍認已懷孕！　寶寶「陪跑3場馬拉松」超猛
普發現金入帳「帳戶下秒被凍結」！　苦主怒：太誇張
抓4歲童去撞牆變植物人！　全國首例「剴剴條款」重罪起訴

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

美國國會持續關注台灣防衛議題，聯邦眾議院軍事委員會首席議員史密斯（Adam Smith）近日強調，邀請台灣參與「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）不僅是軍事合作，更是一項「集體警告」，要向中國表明包括美國在內的多國將共同協助台灣自我防衛。

川習會落幕　外交部：美方透過高層一致立場延續對台穩定支持

川習會落幕　外交部：美方透過高層一致立場延續對台穩定支持

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

川習會落幕　綠委樂見大國溝通

川習會落幕　綠委樂見大國溝通

符合台美鐵默契「中國沒得分」　綠委評川習會未談台灣

符合台美鐵默契「中國沒得分」　綠委評川習會未談台灣

台美關係投資談判施俊吉國安議題經濟壓力

