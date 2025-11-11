從蘋果到風災援助！弘前市長率團訪台南　黃偉哲致贈感謝狀深化友誼

▲弘前市長櫻田宏率團拜會台南市府，黃偉哲市長致贈台南市鑰及感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以盛產蘋果聞名的日本青森縣弘前市與台南市互為友誼城市，長年保持密切交流。弘前市長櫻田宏11日偕市議長尾﨑壽一、市議會議員與商工會議所等一行23人來台，除了推廣弘前蘋果，也特地拜會台南市政府。

市長黃偉哲與新聞及國際關係處長蘇恩恩代表迎接，並向弘前市致贈感謝狀，感謝其在丹娜絲颱風侵襲後第一時間發動跨海募款相挺台南。

黃偉哲表示，七月風災後弘前市迅速展開募款，讓台南深刻感受到跨國情誼的溫度。他說，台南芒果與弘前蘋果為兩市交流的重要象徵，雙方每年透過農產互惠深化友誼，今年更再次在台南品嚐到當季的弘前蘋果，別具意義。

黃市長也回憶，今年四月受邀參加弘前櫻花祭開幕時，當地各界熱情接待，弘前城與櫻花美景令人印象深刻。他期盼未來雙方能在物產、文化、教育、體育等領域持續深化合作，讓台南與弘前的友誼更加穩固長久。

櫻田宏市長則表示，非常榮幸今年春天能邀請黃市長造訪弘前，並一同在蘋果公園種下蘋果樹。他分享，今年適逢青森縣開始種植蘋果150週年，這次特別將弘前最引以為傲的蘋果帶到台南，希望讓更多市民品嚐。他強調，儘管僅相隔一年再訪台南，但雙方關係更加密切，未來盼在文化、農產與城市交流上持續升級。

台南市府指出，兩市自2017年底締結友誼市以來互動密切，每年11月弘前市都會來台推廣蘋果。今年的「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」將於11月12日至30日在台南大遠百登場，邀請市民近距離感受弘前的在地文化與物產魅力。