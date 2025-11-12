　
地方焦點

彰化明正常上班課！　一票人仍留言：準備咕嚕咕嚕

▲彰化縣政府明日上班上課。（圖／縣府提供）

▲彰化縣政府宣布明日上班上課。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風來襲，彰化今日放颱風假，白天無風無雨，讓不少民眾直呼「賺到一天假」。晚間8點縣府宣布明(13日)正常上班課，但這項決定讓在地網友超擔心，因為過去經驗顯示，颱風過「後」才是彰化風雨最強的時候，不少人到縣長王惠美臉書留言哀號「明天準備一起咕嚕咕嚕！」

彰化從早上到傍晚，彰化地區除了沿海地區風勢較大外，其餘地區直到晚間才偶爾飄雨，與民眾預期的颱風天有明顯落差。這讓王惠美臉書的留言區再度沸騰，有網友直言「我求求你明天也放颱風假！」、「縣長媽媽明天恐有狂風暴雨，那才是真正考驗」，但也有網友質疑「颱風都被打散了」、「請不要亂放颱風假」。

根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，目前暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花東地區構成威脅。氣象署預測，颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

值得注意的是，氣象署指出在東北風影響下，基隆北海岸、三芝一帶已出現小範圍強降雨，時雨量達55毫米。隨著颱風接近，基隆北海岸和北部地區還可能出現更明顯的雨勢。

由於颱風天停班停課的標準，完全依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》辦理，再根據氣象署提供的風雨預測進行專業評估。決策過程是依循科學數據與法規條文做出的精準判斷，絕非憑主觀意識隨意決定。隨著鳳凰颱風持續減弱，彰化縣政府評估明日天氣已達正常上班上課標準，確定恢復正常作息。縣府也呼籲民眾，仍應注意後續天氣變化，做好相應防範措施。

 
11/10 全台詐欺最新數據

