「普發1萬才入帳」他一早睡醒卻沒了：太慘了！原因崩潰

▲原PO普發1萬成功入帳，不久後又被扣了卡費。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「擁有它不到4小時！」一名網友苦笑分享，一早打開網銀App，本想開心確認普發1萬元入帳，卻迎來晴天霹靂的畫面，凌晨2點剛入帳的普發金，沒想到早上6點竟被信用卡自動扣款1萬3000多元，讓原PO傻眼直呼「太慘了！」文章曝光後，其他網友熱議「1萬入帳立刻上繳房東了」、「分給爸媽了」。

一名網友在Threads傻眼直呼，一早查看網路銀行APP，結果卻是一喜一憂，好消息是普發1萬元在深夜2點成功入帳，壞消息是1萬3000多元信用卡費竟在早上6點自動扣款。

這讓原PO苦笑不得直呼，「太慘了，擁有『它』不到4小時，還在我熟睡的時候...普發一萬入帳後馬上就被扣了！」

底下網友紛紛熱議，「來無影，去無蹤」、「普發1萬只是過一下就離開了」、「我也是卡費被立刻扣走」、「我就很怕扣所以前天先繳了」、「雙11刷卡刷掉了」、「至少曾經擁有」、「我的普發1萬入帳立刻上繳房東了，房東是最大受益人啊」、「我也只是過路財神，因為分給爸媽了」、「等於你的卡費才3402元欸，賺翻了」。

關於線上登記何時會入帳？財政部透過粉專發文表示，「普發現金1萬元首批11/12入帳！」如果是「直接入帳」的特定對象，或者採「登記入帳」並於11月5日至12日完成登記且檢核成功者，「自11/11 晚上6時起至11/12 依各家銀行作業陸續入帳，快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳！」

但不少人等到現在，仍沒有看到款項進帳。對此，財政部進一步解釋，「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳喔！」另外，13日起，也可進入官網查詢登記結果，「輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形」。

顯示結果會有兩種，一為「 款項已於 11 月 12 日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。」二為「入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或改以ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）」。

最後更要注意的是，普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。