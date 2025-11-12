　
大陸 大陸焦點 特派現場

太子集團案　中國控美國以「國家級駭客」盜陳志比特幣

▲▼太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

▲太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

文／中央社

美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。

美國司法部今年10月發布聲明，指控目前在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右，約新台幣4605億元）。

聲明表示，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。

中國國家計算機病毒應急處理中心微信公眾號9日發文，談及美國政府接管陳志比特幣的事件。

文章指出，2020年12月29日，路邊礦池（LuBian）發生一起重大駭客攻擊事件，約12.7萬枚比特幣被攻擊者竊取，這批比特幣由陳志持有。事發後陳志及其太子集團分別於2021年初、2022年7月多次在區塊鏈上發布消息，指希望駭客歸還被盜比特幣並願意支付贖金，但沒有收到任何回覆。

文章表示，奇怪的是，這批比特幣被盜後存放於攻擊者控制的比特幣錢包地址長達4年，幾乎分文未動，這顯然不符合一般駭客急於變現追逐利益的行為，更像是一場由「國家級黑客組織」操盤的精準行動。直到2024年6月，這批比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包地址中，至今未動。

文章表示，2025年10月14日，美國司法部宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的12.7萬枚比特幣。種種證據表明，這批比特幣正是2020年被駭客竊取的路邊礦池比特幣。

文章表示，美國政府或早在2020年就已經通過駭客技術手段竊取陳志持有的12.7萬枚比特幣，這是一起典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。

中國政府近年多次指控美國政府作出網路攻擊，如中國國安部10月時聲稱，掌握美國國家安全局網路攻擊入侵中國國家授時中心的證據，並指美方利用其在菲律賓、日本與台灣等地的技術陣地發動網攻，從而隱藏自身、嫁禍他人。

11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

太子集團效應！金管會曝銀行通報52次　全面檢討豪車豪宅金流

太子集團效應！金管會曝銀行通報52次　全面檢討豪車豪宅金流

柬埔寨「太子集團」在台洗錢一事，成為今（12）日財委會立委質詢焦點，金管會主委彭金隆說，這10家涉案銀行從2019年起，已累計通報帳戶異常交易52次，不過依然發生買房洗錢，金管會正檢討豪車、豪宅的金流掌控機制。

閣揆批法院輕放詐團爆乳女特助　北院：檢方放的

閣揆批法院輕放詐團爆乳女特助　北院：檢方放的

10銀行捲太子集團詐騙案　彭金隆：金管會已進駐查每筆資金

10銀行捲太子集團詐騙案　彭金隆：金管會已進駐查每筆資金

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩：網軍造謠

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩：網軍造謠

太子集團狂詐45億！被告25人「76%交保」　不敗教主1句酸爆

太子集團狂詐45億！被告25人「76%交保」　不敗教主1句酸爆

