普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！

普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨11/13(四)～11/23(日)推出消費者最愛的滿千送百超級加碼。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

搶搭「普發現金一萬元」將掀起的消費熱潮，豐原太平洋百貨11/13(四)～11/23(日)藉美人魚生日慶話題，免抽獎！直接推出消費者最愛的滿千送百超級加碼，為普發現金立即增加實質回饋大利多。

豐原太平洋百貨表示，11/13(四)～11/23(日)推出的加碼，只要在活動期間持APP/吉利卡當日於1-7F+9F指定櫃位累計消費滿5000就送500(每卡每日一次，不限量)；另外更攜手國泰世華信用卡推出豐原太平洋百貨獨家三重回饋，當日刷國泰世華信用卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈3百、選擇樂饗購Level再享3%回饋；就是要讓折扣再升級！

普發萬元放大術　豐原太平洋百貨美人魚超級加碼最划算！（圖／豐原太平洋百貨提供）

除了超級加碼，11/13(四)～11/23(日)美人魚生日慶活動期間，持APP/吉利卡於全館單筆消費滿1000元還可抽Mister Donut甜甜圈5入禮盒，每天抽出5名幸運卡友。另外，搭配正夯的台中購物節，更加碼抽超狂的10萬驚喜大禮包！即日起到12/25(四)百貨卡友當日於全館單筆消費滿500元可獲得1張摸彩券、滿1,000元2張，依此類推，12/26(五)將抽出獎項包括歐洲精品家電、主廚極品鍋具以及質感溫暖家居，總價值100,930元，通通1人獨享！買越多、機會越多！

11/23正是豐原太平洋百貨的誕生日，門口的美人魚鐘至今仍擁有無數的大小粉絲。歡慶美人魚生日，11/23(日)當天下午2:00及3:00將募集兩梯次小朋友，於5樓活動區進行好玩的「美人魚體操運動會」。當天將由老師帶領，在星級床墊上進行爬、滾、跳活動，每梯次限9名幸運小朋友，報名資訊詳見豐原太平洋百貨官網和臉書粉絲團，額滿為止。
 

